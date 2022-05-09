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Haberler Gündem 3. Sayfa Kız kaçırma cinayeti! 16 yaşında katil oldu
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Kız kaçırma husumeti cinayetle bitti! 16 yaşında katil oldu

Konya Meram'da kız kaçırma meselesinden aralarında husumet bulunan 16 yaşındaki çocuk ile 30 yaşındaki Cem Ünalan'ın tartışması cinayetle bitti. Bıçaklanan Ünalan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Kız kaçırma cinayeti! 16 yaşında katil oldu
Kız kaçırma cinayeti! 16 yaşında katil oldu
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AA

Konya'da çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, merkez Meram ilçesi Çayırbağ Mahallesi'nde kız kaçırma meselesinden aralarında husumet bulunan S.Ö. (16) ile Cem Ünalan (30) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Ünalan bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Meram Devlet Hastanesine kaldırılan Ünalan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli S.Ö. gözaltına alındı.

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