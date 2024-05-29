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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kız kaçırma kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

        Kız kaçırma kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

        Sivas'ta kız kaçırma meselesi nedeniyle çıkan olayda 2 kişi yaralandı. Şüpheli şahısların yanında bulunan bir kişinin ise kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 20:58 Güncelleme: 29.05.2024 - 20:58
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        Kız kaçırma kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
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        İHA'nın haberine göre; Erzincan'ın Tercan ilçesinde başlayan kız kaçırma husumeti Sivas'a uzandı.

        Sivas'ta sabah saat 05.00 sıralarında Suşehri-Zara yolu üzeri Aksu köyü mevkiinde meydana gelen olayda, Ş.G. ve G.Z. isimli şahıslar 02 LF 240 plakalı araçlarıyla Zara istikametine giderken, A.H., R.H. ve B.H. isimli şahısların içerisinde bulunduğu 01 VF 138 plakalı araç içerisinde ateş açıldı.

        İKİ KİŞİ YARALANDI

        Olayda Ş.G. boyun ve kafa bölgesinden, G.G. ise omuz bölgesinden yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Ş.G., Sivas’a sevk edildi. Şüpheliler R.H. ve B.H. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Fotoğraf: İHA

        BİR KİŞİ KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ

        Öte yandan, olay anında şüpheli şahısların yanında bulunan A.H. isimli şahsın ise kalp krizi geçirdiği ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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