Kız kardeşe şiddet iddiasında kayınbiraderi kurşun yağdırdı!

Adana'da sokak ortasında tartıştığı eniştesi Cafer Gültekin’i (35), tabancayla öldüren Volkan Özdemir (38) tutuklandı. Özdemir’in, ifadesinde, “Bir daha kardeşime sorun çıkarmamasını söylediğimde, ‘Seni ilgilendirmez, o benim eşim. Sen ne karışıyorsun’ diyerek küfretmeye başladı. Sinirden gözlerim karardı” dediği ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre olay, 19 Ağustos’ta saat 21.30 sıralarında Çukurova ilçesinde meydana geldi. Gündelik işlerde çalışan Cafer Gültekin’in (35) 2 yıllık eşi S.G. (33), şiddetli geçimsizlik nedeniyle evi terk edip, boşanma kararı aldı.

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Ailesinin evine yerleşen S.G., olay günü eşyalarını toplamak için babasıyla birlikte eve gitti. Bu sırada eve gelen Gültekin, eşinden eve dönmesini istedi. S.G. bu teklifi reddedince Cafer Gültekin, çıkan tartışmada kayınpederini darp etti. S.G., babasıyla birlikte çıkıp, tekrar ailesinin evine döndü. BAŞINDAN VURDU Durumu öğrenen S.G.’nin fabrika işçisi ağabeyi Volkan Özdemir (38), eniştesi Cafer Gültekin’i telefonla arayıp, konuşmak için olay yerine çağırdı. Parkta buluşan Özdemir ile Gültekin arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Özdemir, eniştesini tabancayla başından vurup, kaçtı. Hastaneye kaldırılan Cafer Gültekin, 2 gün sonra tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Volkan Özdemir’i saklandığı adrese yapılan baskında yakaladı. REKLAM

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI Emniyete götürülen Volkan Özdemir’in, ifadesinde, “Kız kardeşime kötü davrandığını duydum. Aralarını düzeltmeleri için Cafer’i buluşmaya çağırdım. Bir daha kardeşime sorun çıkarmamasını söylediğimde, ‘Seni ilgilendirmez, o benim eşim. Sen ne karışıyorsun’ diyerek küfretmeye başladı. Sinirden gözlerim karardı. Öldürmek istemedim” dedi.