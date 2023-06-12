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Kız kardeşinin bağışladığı kök hücre sayesinde lösemiden kurtuldu

Gaziantep'te 9 aydır lösemi tedavisi gören Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Ayrıçay, kız kardeşinin kök hücresini bağışlamasıyla hastalığı yendi

Kız kardeşinin bağışladığı kök hücre sayesinde lösemiden kurtuldu
AA

Geçtiğimiz yıl ekim ayında idrar yolu enfeksiyonu şüphesiyle gittiği hastanede lösemi olduğunu öğrenen ve birkaç farklı merkezde tedavi gören Prof. Dr. Yücel Ayrıçay, zor geçen tedavi sürecine rağmen umudunu yitirmeyerek ailesinin verdiği büyük destek ve kız kardeşi Elif Elmalı'nın ilik nakliyle hayata tutunmayı başardı.

Yapılan açıklamada, hastalığın hikayesine ilişkin değerlendirmeleri yer alan Yücel Ayrıçay, 2004'te oğlunun aynı süreçleri yaşadığını ve uzun süren tedavinin sonucunda sağlığına kavuştuğunu aktardı.

Ayrıçay, "Hastalığın bizde garip bir hikayesi var. 2004'te oğlum 4 yaşında lösemi hastalığına yakalandı ve o tarihte o günkü koşullar ve ilaçlar altında uzun yıllar tedavi gördü. Dönem dönem tekrar etti. Daha sonra 2013'te oğluma ilik nakli gerçekleştirildi ve bu ilik nakli neticesinde tamamen sağlığına kavuştu" ifadelerini kullandı.

"İLİK NAKLİ SÜRECİNDE HERHANGİ BİR BEDEL ÖDEMEDİK"

Ayrıçay, lösemiye yakalandıktan sonra tedavi sürecinde hiçbir sıkıntı yaşamadığını ve hastalara uygun, en hijyenik ve üst düzey konfora sahip olan ortamda gerekli tedaviyi ücret ödemeden gördüklerini kaydederek, şu açıklamalarda bulundu: "Geçen yıl ekim ayında bir anda idrar yolu enfeksiyonuyla başlayarak löseminin bir başka türüne yakalandım ve o tarihten beri tedavi görüyorum. Bu hastaneye gelmeden önce farklı bir merkezde kemoterapi aldım. Devletimiz de tüm bu süreçte masraflarımızı karşılıyor. İlik nakli sürecinde herhangi bir bedel ödemeden buradan tedavimizi aldık. Son derece konforlu, steril ve hijyenik bir ortamda gerekli tedaviyi bize sağladılar. Son 1 ayda ilik nakli gerçekleşti ve sağlığımıza kavuştuk."

"KIZ KARDEŞİM CANIMIZA CAN OLDU"

Lösemiyi yenen Ayrıçay, tedavi sürecinde yaşadığı olumsuzluklara rağmen, kız kardeşi Elif Elmalı'nın donör olarak bağışladığı ilik sayesinde hayata tutunduğunu anlattı.

Hastalık sürecinde yaşadığı talihsizlerden bahseden Ayrıçay, safra kesesinin alındığını, karaciğerde nadir görülen bir tüberküloz tutulumu yaşadığını, sonrasında aile taraması yapıldığını ve kız kardeşinin yüzde 100 uyumlu iliğe sahip olduğu için ondan kök hücre transferi yapıldığını kaydetti.

"Kardeşim bağışta bulunarak canımıza can oldu" ifadesini kullanan ve eşinin tedavi sürecinde kendisini hiç yalnız bırakmadığını vurgulayan Ayrıçay, "Eşim yıllar boyunca çocuğumuzun yanında kaldı ve büyük fedakarlıklar yaptı. Ardından hiç hesapta yokken benim hastalığa yakalanmamla 9 aydır sürekli yanımda. Eşim olmasaydı bu süreçleri atlatmam çok zor olurdu. Sürekli yanımızdaydı, onun desteğiyle süreçleri atlatmış olduk" açıklamasında bulundu.

"KIZ KARDEŞİNDEN İLİK ALARAK BU HASTALIKTAN KURTULMASINI HEDEFLEDİK"

Yücel Ayrıçay'a uygulanan tedaviler hakkında bilgiler veren Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. İlhami Kiki de hastanın başka merkezde tedavi altında olduğunu ve birtakım talihsizlikler yaşadığını bildirdi.

Hasta kendilerine ulaştığında onda birtakım enfeksiyonlar geliştiğini ve buna bağlı olarak uzun süre antibiyotik kullandığını gördüklerini aktaran Kiki, şu bilgileri verdi: "Hastamız bazı toksik etkilere de maruz kalmıştı. Sonuçta biz tam uyumlu kardeşinden ilik nakli yaparak bu hastalıktan kurtulmasını hedefledik. Hastayı yaklaşık 1 ay önce servisimize kabul ettik ve burada takip ettik. Sonrasında kız kardeşinden kök hücre nakli uyguladık. Yaklaşık olarak bir hafta hazırlık süreci var ve hastanın toplamda 1 aylık süreci sorunsuz geçti. Hasta titiz bir bakımla oldukça iyi kan değerlerine sahip ve kendi kanını üretmeye başladı. Kan değerleri yükseldi, enfeksiyon riski azaldı. Hasta tabii bundan sonraki süreçlerde de kontrolümüz altında olacak."

Prof. Dr. Kiki, nakil sonrası çıkacak problemlerde doktorların öngörü ve çözüm odaklı olmaları gerektiğine dikkati çekerek, tedavi sürecinde öngördükleri sorunların hastayı etkilememesi için ek tedaviler uyguladıklarını bildirdi.

Kiki, "Örneğin biz bu nakil esnasında verilen ilaçların karaciğere olumsuz etkileri olabileceğini öngörerek bunu önlemek için Sağlık Bakanlığı'ndan onay alarak ek tedaviler verdik. Karaciğer koruyucu tedaviler uyguladık. Bundan dolayı hastamızda herhangi bir karaciğer problemi de yaşamadık." ifadelerini kullandı.

"MORAL VEREREK DESTEK OLDUĞUMA İNANIYORUM"

Prof. Dr. Yücel Ayrıçay'ın eşi Gülcan Ayrıçay da hastanede gerçekleştirilen tedavi sürecine ilişkin bilgi verdi.

İlaçlar kadar etkili olan manevi desteğini eşine gösterdiğini belirten Ayrıçay, şunları kaydetti: "Önce oğlumun, sonra eşimin hastalık sürecinde hep yanlarındaydım. Benim için ilgilendiren tarafı refakatçi kısmı. Özellikle hava sirkülasyonu konusunda, yemekler ve hijyen konusunda bazı merkezlerde sıkıntılar yaşadık. Buradan daha güzel bir ortamda kaldığımızı hatırlamıyorum herkese çok teşekkür ediyorum. Mutlaka bu hastalığın ilaçlar kısmından farklı olarak manevi destekle de yok olduğuna inanıyorum. Ben elimden geldiğince dualarımla ve de moral vererek destek olduğuma inanıyorum."

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