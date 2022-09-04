Kız Kulesi depremi! Açıklamalar geldi

Kız Kulesi yıkıldı mı? Kız Kulesi söküldü mü? Tarihi 2 bin yılı bulan hakkındaki efsanelerle yüz yıllardır gizemini koruyan İstanbul simgesi Üsküdar açıklarındaki Kız Kulesi, restorasyon sürecinde başta yer alan sorularla gündeme bomba gibi düştü. Restorasyon nedeniyle kulenin etrafı örtüyle kapatıldı. Ancak sosyal medyada yer alan bazı görsellerde kulenin etrafını örten örtünün arkasının göründüğü bu nedenle de kulenin yıkıldığı iddia edildi. Peki, Kız Kulesi yıkıldı mı? Restorasyon nedeniyle Kız Kulesi söküldü mü? Sosyal medyada tartışılan sorulara İBB ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. İşte son açıklamalar...

BAKANLIK AÇIKLADI!

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bir süre önce başlatılan İstanbul'un sembol yapı ve simgelerinden Kız Kulesi restorasyonuyla ilgili olarak sosyal medyada dolaşıma giren görüntü ve iddiaların asılsız olduğu ifade edildi.

"HER BİRİ ALANINDA UZMAN OLAN KİŞİLERLE ÇALIŞILIYOR"

Sosyal medyada yer alan 'Kız Kulesi'ne Salacak'tan bakılınca arkası görünüyor' gibi iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Bakanlık kaynakları 2022 yılının sonunda tamamlanması planlanan Kız Kulesi Restorasyonu'nda alanında uzman isimler olan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridun Çılı, Han Tümertekin'in görev aldığını bildirdi.