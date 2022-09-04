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Haberler Gündem Kız Kulesi DEPREMİ! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor: Kız Kulesi yıkıldı mı, söküldü mü? Bakanlık ve İBB'den peş peşe açıklamalar geldi
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Kız Kulesi DEPREMİ! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor: Kız Kulesi yıkıldı mı, söküldü mü?

Kız Kulesi yıkıldı mı, söküldü mü? 2 bin yılı aşkın tarihi ve hakkındaki efsanelerle İstanbul'un simgesi olan tarihi yapı şimdilerde sosyal medyada hakkında çıkan "Yıkıldı!" ve "Söküldü!" gibi iddialarla gündemde... Peki, Kız Kulesi Yıkıldı mı? İddialar sonrası restorasyondaki Kız Kulesi son durumu ile ilgili İBB ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. İşte merak edilenler...

Kız Kulesi DEPREMİ! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor: Kız Kulesi yıkıldı mı, söküldü mü? Bakanlık ve İBB'den peş peşe açıklamalar geldi
Kız Kulesi depremi! Açıklamalar geldi
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Kız Kulesi yıkıldı mı? Kız Kulesi söküldü mü? Tarihi 2 bin yılı bulan hakkındaki efsanelerle yüz yıllardır gizemini koruyan İstanbul simgesi Üsküdar açıklarındaki Kız Kulesi, restorasyon sürecinde başta yer alan sorularla gündeme bomba gibi düştü. Restorasyon nedeniyle kulenin etrafı örtüyle kapatıldı. Ancak sosyal medyada yer alan bazı görsellerde kulenin etrafını örten örtünün arkasının göründüğü bu nedenle de kulenin yıkıldığı iddia edildi. Peki, Kız Kulesi yıkıldı mı? Restorasyon nedeniyle Kız Kulesi söküldü mü? Sosyal medyada tartışılan sorulara İBB ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. İşte son açıklamalar...

BAKANLIK AÇIKLADI!

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bir süre önce başlatılan İstanbul'un sembol yapı ve simgelerinden Kız Kulesi restorasyonuyla ilgili olarak sosyal medyada dolaşıma giren görüntü ve iddiaların asılsız olduğu ifade edildi.

"HER BİRİ ALANINDA UZMAN OLAN KİŞİLERLE ÇALIŞILIYOR"

Sosyal medyada yer alan 'Kız Kulesi'ne Salacak'tan bakılınca arkası görünüyor' gibi iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Bakanlık kaynakları 2022 yılının sonunda tamamlanması planlanan Kız Kulesi Restorasyonu'nda alanında uzman isimler olan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridun Çılı, Han Tümertekin'in görev aldığını bildirdi.

"KÜLAH KORUMA AMAÇLI OLARAK YAPIDAN UZAKLAŞTIRILDI"

Ayrıca restorasyonda İstanbul Teknik Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi tarafından hazırlanan yapının depreme karşı dayanımının olmadığına ilişkin raporlar ve yine danışman hocaların kontrollüğünde hazırlanan projeler doğrultusunda ilerlediğinin çizildi. Evrensel koruma ilkelerine bağlı kalarak külah kısmı yapıdan uzaklaştırıldığı, özgün malzemesine uygun olarak yapılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ve 2022 yılı sonunda tamamlanması planlandığı kaydedildi.

MÜDÜRLÜK SOSYAL MEDYADAN İDDİLARI YALANLADI!

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden, restorasyona alınan Kız Kulesi'yle ilgili "2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşında, Kız Kulesi, bir anıt eser ve müze olarak hizmet verecektir" açıklaması yapıldı.


Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden yapılan ve Müdürlüğün sosyal medya hesabından paylaşılan açıklama şu şekilde:

"1940'lı yıllarda kız kulesinde yaşanan yangın sonrasında yapılmış olan betonarme eklenti, alanında uzman isimler olan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridun Çılı, Han Tümertekin ile İstanbul Teknik Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından hazırlanan yapının depreme karşı dayanımının olmadığına ilişkin raporlar ve yine danışman hocalarımızın kontrollüğünde hazırlanan projeler doğrultusunda evrensel koruma ilkelerine bağlı kalarak külah kısmı yapıdan uzaklaştırılmakta, özgün malzemesine uygun olarak yapılmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup restorasyona ve Kız Kulesine ilişkin tüm belgeler ve gelişmeler 'https://kizkulesi.com' sitesinden tüm halkımızla paylaşılmaktadır. 2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşında, Kız Kulesi, tarihi ve abidevi değerine uygun şekilde, bir anıt eser ve müze olarak hizmet verecektir"

İBB KANADINDAN İLK YORUM GELDİ

Tartışmalar sürerken bir yorum da İBB kanadından geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Polat, "Kültür Bakanlığı Kız Kulesi Restorasyonunda son derece değerli hocalarımız yer alıyor. Restoran yapıldığında zamanlardan kalmış, binaya yük getiren betonarme bir teras vardı sanırım o kaldırılıyor. Yetkili arkadaşlarımız da proje hakkında açıklama yapacaktır" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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