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        Haberler Kültür-Sanat Kız Kulesi yeniden ziyarete açılıyor

        Kız Kulesi yeniden ziyarete açılıyor

        İstanbul'un simge yapılarından Kız Kulesi, yeniden ziyaretçileri ağırlayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 00:56 Güncelleme: 01.03.2024 - 00:56
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        Kız Kulesi yeniden ziyarete açılıyor
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kuleye ulaşım, Üsküdar Salacak sahil düzenleme çalışmaları sebebiyle Karaköy İskelesi'nden gerçekleştirilecek.

        Kuleye tekne seferleri her gün 9.30-17.00 arasında yarım saatte bir olacak şekilde gerçekleştirilecek.

        Aslına yaraşır şekilde restore edilen Kız Kulesi, gelecek nesillere de miras kalsın diye uzman isimlerin de katkılarıyla 2 yılı aşkın süren titiz bir çalışma sonucu güçlendirildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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