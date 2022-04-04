Kız meselesinde öldüresiye dayak! 0:00 / 0:00

İHA

Iğdır'da, 7 kişi bir genci aralarına alarak öldüresiye dövdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, iddiaya göre, geçen çarşamba günü İrfan Caddesi'ndeki bir otoparkta meydana geldi. 18 yaşındaki Y.P. ile çevresine toplanan gençler arasında iddiaya göre kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Genci aralarına alan bir grup, bir süre konuştuktan sonra hep birlikte saldırdı.

Tekme, tokat saldırıda yere düşen genç kendini korumaya çalıştı. Bu sırada saldırganlar gencin başına da defalarca vurdu. Aldığı darbelerle bayıldığı görülen gence saldırganlar vurmaya devam etti. Daha sonra 'polis geliyor' diyerek kaçan saldırganlar, dehşet anları da cep telefonu kamerasına kaydettiler.

Olayın ardından hastaneye kaldırılan ve darp raporu alan gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Gencin şikâyetçi olmasıyla Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri de saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili 2 kişi, ekipler tarafından gözaltına alındı. Bir kişinin ise arandığı belirtildi.