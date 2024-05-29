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        Kız öğrenci bıçaklı saldırıya uğradı

        Bolu'da 17 yaşındaki lise öğrencisi kız, öğle saatlerinde okula gittiği sırada tanımadığı kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Kolundan yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 15:52 Güncelleme: 29.05.2024 - 15:52
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        Kız öğrenci bıçaklı saldırıya uğradı
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        Bolu'nun Karaçayır Mahallesi'nde evinden öğle yemeğini yedikten sonra okula gitmek için çıkan G.A. (17), Karaçayır Mahallesi 3217. Sokak'ta tanımadığı bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

        Bıçak darbesiyle sol kolundan yaralanan G.A., evinin bulunduğu siteye kaçarak durumu ailesine söyledi.

        KAÇAN SALDIRGAN ARANIYOR

        Ailenin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan G.A., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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        #bıçaklı saldırı
        #Bolu
        #kız öğrenci
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