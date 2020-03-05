AA

Kız yurdu öğrencileri, yurt binasının ışıklarıyla "TSK" yazdı - KIRŞEHİR



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Yurt binasının ışıklarıyla TSK yazılması- Rabia Erdemir'in konuşması- Elif Tetik'in konuşması- Erkek öğrencilerin yurt bahçesinde Türk bayrağı açarak dua etmeleri

- KırşehirKırşehir'de Bağbaşı Mahallesinde bulunan Saliha Sultan Kız Yurdu'ndaki öğrenciler, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 34 askerin şehit düşmesini protesto etmek ve bölgede devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda görevli askerlerin yanlarında olduklarını göstermek amacıyla yurt binasının ışıklarıyla "TSK" yazdı.Öğrenciler bina önünde Türk bayrağı açarak Mehmetçik için dua etti.Öğrencilerden Rabia Erdemir, AA muhabirine, Mehmetçiğe destek vermek için yurtlarında böyle bir etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.Mehmetçiğin vatanları için mücadele ettiğini belirten Erdemir, "Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu göstermek istedik. Şehitlerimize ve ailelerine dua ettik, mevlit okuduk." dedi.Gençlik ve Spor İl Müdürü Faruk Şahin de kurumlarına bağlı hizmet veren öğrenci yurtlarının tamamında Suriye’de kahramanca mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetlerine destek verdiklerini söyledi.