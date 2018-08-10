Türkiye Kızak Federasyonu Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda yapılan ve mevcut başkan Serkan Yaşar'ın yeniden aday olmadığı genel kurula, Ahmet Recep Tekcan, tek aday olarak katıldı.

Genel kurulda yapılan oylamada 82 delegenin 55'i oy kullandı. Tekcan 50 oyla başkan seçilirken, 4 oy geçersiz sayıldı, 1 zarf boş çıktı.

Tekcan, başkan seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada, kendisine oy veren delegeleri mahcup etmemek için çalışacağını ifade etti.

Kızak'ın olimpik bir branş olduğuna vurgulayan Tekcan, olimpiyatlarda Türkiye'yi başarıyla temsil edebilmek için gayret edeceklerini dile getirdi.

Federasyonun özerkleşme sürecinde olduğuna dikkati çeken Tekcan, seçim sonucunun Gençlik ve SporBakanlığının onayına sunulacağını, yönetim kurulu listesinin de bu aşamanın ardından oluşturulacağını sözlerine ekledi.

Ahmet Recep Tekcan, bir dönem Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanlığı görevini de üstlenmişti.

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