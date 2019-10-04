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Kızı için yol açtıran babanın borçlarını Valilik kapattı

AA

Muğla Valiliği, ilkokula başlayan kızı Gamze'yi servis aracının evden rahatça alabilmesi için kendi imkanlarıyla 4 kilometrelik yol açtıran babanın borçlarını ödedi.

Kızı için yol açtırmıştı

 

Muğla Valisi Esengül Civelek'in talimatıyla Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, baba Ramazan Korkut ile bir araya geldi. Kaymakam Yıldız, ziyarette Korkut'a, borçlarının Muğla Valisi Esengül Civelek'in talimatıyla kapatıldığı müjdesini verdi. Yıldız, babaya hassasiyeti için teşekkür etti. Korkut ise devletinin kendisine sahip çıkmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Muğla'da yaşayan Ramazan Korkut, ilkokula başlayan 6 yaşındaki kızı Gamze'nin, evlerinden servis aracına rahat ulaşabilmesi için kendi imkanlarıyla 4 kilometrelik yol açtırmıştı. Yol çalışmasından önce kızını, servisin bulunduğu yere traktörle götürüp getiren Korkut, "Yolun dar bölümlerini kepçeyle genişlettirdim. 63 saat kepçe, 6 gün boyunca 4 kamyon çalıştırdım. Toplamda 42 bin lira masraf ettim." ifadelerini kullanmıştı.

 

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