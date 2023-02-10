Kızı, oğlu, torunu ve damadını toprağa verdi: Artık gözyaşlarım kalmadı

"ÜLKE VE MİLLET OLARAK YASTAYIZ"

Cenaze namazını kıldıran İl Müftü Yardımcısı Dilaver Şahin, ülke olarak çok büyük bir üzüntü yaşandığını belirterek, "Bu kardeşlerimiz depremde şehit olan, İslam´a göre şehit hükmünde olan kardeşlerimiz. Ülke olarak, millet olarak hepimizin üzüntüsü büyük yastayız. Hepimizin başı sağ olsun.B ütün kardeşlerimiz Hem maddi hem manevi olarak, hem de dualarımızla yanındayız. Ölenlerimize Allah rahmeti ile muamele etsin diyoruz. Tabii şehitlik herkese nasip olmuyor. Bu kardeşlerimiz, ablamız, yavrumuz inşallah Cenab-ı Hakkın huzuruna şehit olarak gidecekler. Rabbim bizleri de bu kardeşlerimizin şefaatine nail eylesin. Allah her zaman bu milletin yardımcısı olsun diye dua ediyoruz" şeklinde konuştu.