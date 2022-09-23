Kızı öldürülen baba bir kez daha yıkıldı!

Kocaeli'de, Afganistan uyruklu Muhammed Atikullah tarafından öldürülen Ayşegül Aydın (16) ile ilgili davanın ilk duruşmasında tercümana jiletle saldıran Ayşegül'ün ağabeyi Esat Aydın (21) tutuklandı.

KENDİ LİSANIYLA "BEN YAPMADIM" DEDİ

Muhammed Atikullah, tutuklu kaldığı Batman Cezaevi'nden SEGBİS ile katıldığı ve dün ilk defa görülen duruşmada, kendi lisanıyla "Ayşegül beni görünce korktu ve yere düştü, ben yapmadım" dedi.

AĞABEY TERCÜMANA JİLETLE SALDIRDI

Birçok lisanın kullanıldığı Afganistan'da Darice lehçesiyle konuştuğu belirtilen Muhammed Atikullah için mahkeme tarafından İstanbul Zeytinburnu'ndan getirilen İ.N. isimli tercümanın bu sözleri Türkçe'ye çevirmesi üzerine, Ayşegül'ün ailesi 'Yalancısınız' diye bağırarak tepki gösterdi. Duruşma salonunda bulunan Ayşegül'ün ağabeyi Esat Aydın, yanında getirdiği jiletle tercüman İ.N.'ye saldırarak kulağından ve boğazından yaraladı.