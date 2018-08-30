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Kızı şiddete maruz kalan anne uyardı

Ankara'da ayrı yaşadığı eşi, 3 çocuk annesi Sevim E.'yi (34) annesinin evinde bıçaklayıp, birinci kattan atan, gözaltına alındıktan sonra ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fatih Ercan tutuklandı. Sevim E.'nin darp edilmesine tanık olan anne Zülfiye Yavuz, "Ben kızıma, 'Gelinliğinle git, kefeninle gel' demiştim. Bu sözün yanlış olduğunu kızım şiddet görürken anladım" dedi

30.08.2018 - 08:05 | Güncelleme: DHA

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Fatih Ercan, bir süre önce ayrı yaşamaya başladığı 3 çocuğunun annesi olan eşi Sevim E.'yle kayınvalidesinin evine giderek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından Fatih Ercan önce eşini bıçaklayıp ardından da evin birinci katından attı.

 

ÖNCE SERBEST BIRAKILDI, SONRA TUTUKLANDI

Şüpheli Ercan, dün öğle saatlerinde Kahramankazan Savcılığı'na teslim olmasının ardından sorgusu yapıldıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Tutuklama kararının daha önce adli kontrol şartıyla serbestlik kararı veren aynı hakim tarafından verildiği öğrenildi.

 

"O SÖZÜN YANLIŞ OLDUĞUNU ANLADIM"
Eşinin şiddetine karuz kalan Sevim E.'nin annesi Zülfiye Yavuz o gece evde yaşananları şöyle anlattı: "Torunlarım, babalarıyla ilgili, 'gelecek, gelmeyecek' diye söyleyip duruyorlardı. Bir de baktım torunlarım 'Anne, anne' diye bağırmaya başladı. Topal topal gittim bir de baktım bir elini kızımın saçlarına dolamış, bir eliyle de sürekli vuruyor. Ondan sonra ne yaptıysa kafa göz kanlar içerisindeydi kızım. Ne yapmışsa yapmış, ben tam göremedim yürüyemediğim için. Kızım daha önce de çok şiddet görüyordu. Ben kızımı evlendirirken, 'Gelinliğinle git, kefeninle gel' diye tüm Anadolu'da büyüklerin söylediği gibi söylemiştim. Bu sözün ne kadar çok yanlış olduğunu kızımın acılar içinde olduğunu gördüğüm an anladım. Çok pişmanım herkes gibi bu sözü kullandığım için."

'KORUMA KARARINA RAĞMEN NETİCE ALAMADIK'
Sevim E.'nin avukatı Abdulsamed Bal ise adaletin biraz geç tecelli ettiğini belirterek, "Ancak zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Aile çok mağduriyet yaşamıştır. Bu yaşanan olayların tekrarlanmaması adına bu hantal işleyişin bir an önce değişmesi gerekiyor. Çünkü koruma kararı olmasına rağmen hiçbir işlem hiçbir netice alamadık. Koruma kararının da ihlal edildiğinin mahkemece tespiti gerekiyor. Bu yüzden bu olayın şüphelisi elini kolunu sallayarak çıkmıştır. En azından şu an çocuklar ve aile bu olayın etkisinden kurtulmaya çalışacaklar. Zanlı hakkında kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan dava açıldı" diye konuştu.

'HASTANEDE İKİNCİ RAPOR HAZIRLANDI' İDDİASI
Bu arada aile yakınlarının iddiasına göre, olayın yaşandığı gece Hamdi Eriş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sevim E. hakkında hazırlanan ilk raporda E.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve vücudunda çizikler olduğu yönünde sahne rapor tutulduğu ve raporun daha sonra değiştirildiği iddia edildi.

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