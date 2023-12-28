Kızıl Goncalar dizisine RTÜK'ten veto! Ekranlarda olmayacak!
FOX TV'de yayın hayatına başlayan ve son günlerde sosyal medyada tepkilerin gelmesine neden olan Kızıl Goncalar adlı dizi hakkında RTÜK'ten son dakika kararı geldi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) FOX TV'de yayımlanan "Kızıl Goncalar" adlı diziye ilişkin şikayetler üzerine inceleme başlattığını duyurmuştu. Gelen son dakika haberlerine göre diziyle ilgili karar verildi.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ
Yayınlandığı ilk bölümden beri tepki çeken Kızıl Goncalar dizisine sosyal medya kullanıcılarından eleştiri ve şikayet yağması üzerine RTÜK harekete geçmişti.
CEZA VERİLDİ
RTÜK FOX TV'de yayımlanan "Kızıl Goncalar" adlı diziye “toplumun milli ve manevi değerlerine” aykırılık gerekçesiyle yüzde 3 idari para 2 kez de program durdurma cezası verdi.
KIZIL GONCALAR DİZİSİ KONUSU
“Faniler” isimli tarikatın dairesinde yaşayan Meryem (Özgü Namal), Naim ve kızları Zeynep memleketlerinde yaşanan depremden sonra İstanbul’a göç ederler. Kızını okutma hayalleri kuran Meryem, tarikatın ve Naim’in kızına dair yaptıkları planlardan habersizdir.
KIZIL GONCALAR DİZİSİ NEREDE, HANGİ ŞEHİRDE ÇEKİLİYOR?
Kızıl Goncalar dizisinin çekimleri, İstanbul ve Van’da yapılıyor. Dizinin senaryosunda, ailenin Van’dan İstanbul’a göç ettiği anlatılıyor. Bu nedenle, dizinin bazı sahneleri Van’da, bazı sahneleri ise İstanbul’da çekiliyor.
KIZIL GONCALAR DİZİSİ OYUNCULARI VE İSİMLERİ