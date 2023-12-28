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        Haberler Televizyon Kızıl Goncalar dizisine RTÜK'ten veto! Ekranlarda olmayacak!

        Kızıl Goncalar dizisine RTÜK'ten veto! Ekranlarda olmayacak!

        FOX TV'de yayın hayatına başlayan ve son günlerde sosyal medyada tepkilerin gelmesine neden olan Kızıl Goncalar adlı dizi hakkında RTÜK'ten son dakika kararı geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2023 - 12:09 Güncelleme: 28.12.2023 - 12:09
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        Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) FOX TV'de yayımlanan "Kızıl Goncalar" adlı diziye ilişkin şikayetler üzerine inceleme başlattığını duyurmuştu. Gelen son dakika haberlerine göre diziyle ilgili karar verildi.

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        TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

        Yayınlandığı ilk bölümden beri tepki çeken Kızıl Goncalar dizisine sosyal medya kullanıcılarından eleştiri ve şikayet yağması üzerine RTÜK harekete geçmişti.

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        CEZA VERİLDİ

        RTÜK FOX TV'de yayımlanan "Kızıl Goncalar" adlı diziye “toplumun milli ve manevi değerlerine” aykırılık gerekçesiyle yüzde 3 idari para 2 kez de program durdurma cezası verdi.

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        KIZIL GONCALAR DİZİSİ KONUSU

        “Faniler” isimli tarikatın dairesinde yaşayan Meryem (Özgü Namal), Naim ve kızları Zeynep memleketlerinde yaşanan depremden sonra İstanbul’a göç ederler. Kızını okutma hayalleri kuran Meryem, tarikatın ve Naim’in kızına dair yaptıkları planlardan habersizdir.

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        KIZIL GONCALAR DİZİSİ NEREDE, HANGİ ŞEHİRDE ÇEKİLİYOR?

        Kızıl Goncalar dizisinin çekimleri, İstanbul ve Van’da yapılıyor. Dizinin senaryosunda, ailenin Van’dan İstanbul’a göç ettiği anlatılıyor. Bu nedenle, dizinin bazı sahneleri Van’da, bazı sahneleri ise İstanbul’da çekiliyor.

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        KIZIL GONCALAR DİZİSİ OYUNCULARI VE İSİMLERİ

        • Levent Alkanlı - Özcan Deniz
        • Meryem Tezel - Özgü Namal
        • Cüneyd Güneş - Mert Yazıcıoğlu
        • Sadi Hüdayi Güneş - Erkan Avcı
        • Beste Özdemir Alkanlı - Hazal Türesan
        • Naim Tezel - Mert Turak
        • Hasna Güneş - Selen Öztürk
        • Hande Alkanlı - Duygu Sarışın
        • Seçkin Özarslan - Tuğrul Tülek
        • Birgül Tezel - Sitare Akbaş
        • Zeynep Tezel - Mina Demirtaş
        • Mira Alkanlı - Esma Yılmaz
        • Suavi Alkanlı - Şerif Erol
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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