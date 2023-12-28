Kızıl Goncalar dizisine RTÜK'ten veto! Ekranlarda olmayacak!

“Faniler” isimli tarikatın dairesinde yaşayan Meryem (Özgü Namal), Naim ve kızları Zeynep memleketlerinde yaşanan depremden sonra İstanbul’a göç ederler. Kızını okutma hayalleri kuran Meryem, tarikatın ve Naim’in kızına dair yaptıkları planlardan habersizdir.

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KIZIL GONCALAR DİZİSİ NEREDE, HANGİ ŞEHİRDE ÇEKİLİYOR?

Kızıl Goncalar dizisinin çekimleri, İstanbul ve Van’da yapılıyor. Dizinin senaryosunda, ailenin Van’dan İstanbul’a göç ettiği anlatılıyor. Bu nedenle, dizinin bazı sahneleri Van’da, bazı sahneleri ise İstanbul’da çekiliyor.