"Yer sincabıyla besleniyorlar"

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Erişmiş, üniversite imkanları ile bu kapanları belirledikleri yerlere sabitlediklerini ifade ederek şöyle devam etti:

"Önce nerelere bu foto kapanları yerleştirebileceğimizi tespit ettik. İki tane foto kapanı yuvayı en iyi şekilde görebilecek yerlere yerleştirdik. 45 gün boyunca 5 yavru kızıl şahinin dünyaya geldiği yuvadan görüntü aldık. İzleme süresince kızıl şahinlerin yavrudan erişkinliğe ulaşma evrelerini kayıt altına almış olduk. Tespitlerimize göre nisan ayının ortasında yumurtlama ve kuluçka döneminin geçtiği görülüyor. Kuşların yumurtadan çıktığı andan itibaren geçirdikleri tüm periyodu kayıt altına almış olduk."