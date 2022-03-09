Kızılay'dan 'Dilberay' organizasyonu 0:00 / 0:00

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Kızılay, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde CGV Mars Cinema Group iş birliğiyle bir etkinlik gerçekleştirdi. Kızılay, İstanbul Kadın Başkanlığı, ekonomik ve sosyal imkansızlıklardan dolayı uzun süredir sinemaya gidemeyen yaklaşık 150 kadına Forum İstanbul Cinemaximum'da 'Dilberay' izleme fırsatı verdi. Filmin başrol oyuncusu Büşra Pekin özel gösterimde kadınları yalnız bırakmadı.

Büşra Pekin, organizasyonla ilgili şunları söyledi: Bu güzel organizasyonun içinde Dilber Ay film ile daha önce sinemaya gitmemiş mücadele veren kadınların izlemesi bizim çok önemliydi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günün de biliyorsunuz çok şey yapılıyor. Bizim açımızdan en güzeli en doğrusu bu oldu. Şimdi hanımefendiler sinema salonunda filmimizi izliyorlar. Umut dolu bir hikâye, Dilber Ay çok acılar çekmiş pes etmemiş ve başarılı olmuş. Kızılay ile beraber çok doğru bir iş birliği oldu.