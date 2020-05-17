Kızılay'dan bayram yardımı - İSTANBUL

AA

Yardım dağıtımına Türk Kızılayı Kadıköy Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi İsmail İşler ve Kızılay gönüllüleri katıldı.Türk Kızılayı Kadıköy Şubesi Yönetim Kurulu üyesi İşler yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:''Türk Kızılayı Kadıköy şubesi olarak Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala ilçemizde bulunan ihtiyaç sahibi 325 çocuğumuza bayramlık kıyafetlerini ulaştırdık. Ayrıca bayramlarını kutladık. Bayramlıklarımızla beraber içerisinde şampuanı, diş fırçası ve macunu olan hijyen setini de hediye ettik. Herkese iyi bayramlar diliyoruz."