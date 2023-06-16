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Kızılay'dan 'kan stokları azalıyor' uyarısı!

Yaz aylarının gelmesiyle kan stoklarında ciddi oranda düşüş yaşanmaya başlanınca Türk Kızılay yetkileri vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu

Kızılay'dan 'kan stokları azalıyor' uyarısı!
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İHA

Türkiye’nin kan ihtiyacını karşılayan Türk Kızılay'ı, 18 Bölge Kan Merkezi ve 69 Kan Bağışı Merkezi ile hizmet veriyor ve sorumlu olduğu bin 156 hastanenin kan ve kan ürünleri ihtiyacını 365 gün kesintisiz karşılıyor. Türkiye’de bu yıl da yaz ayında kan bağışı oranlarında ciddi düşüş yaşanıyor.

"TÜRKİYE'DE ORTALAMA 8 BİN 500'E YAKIN ÜNİTE İHTİYACI VAR"

Mardin Artuklu Türk Kızılay Başkanı Şehmus Arı, kan bağışının tek kaynağının insan olduğunu, bağış yapılmadığında sıkıntının yine kan bekleyen hastalara sirayet ettiğini söyledi.

Arı, "Bu yüzden insanların rutin ve belirli aralıklarla gönüllü kan bağışı yapmaları gerekmektedir. Hastanede yatan acil kan ihtiyacı olan hastalar sıkıntı yaşamasın diye. Şu an bile hastanede hasta insanları düşünürsek orada yine adli vakalar, düşmeler, yaralanmalar ve bir de sürekli kronik hastalarımız var. Onların sürekli kana ihtiyacı olduğu için Türkiye'de ortalama 8 bin 500'e yakın ünite ihtiyacı var. Bu kan tedarik edilmediği ve bağışlar yetersiz kaldığı an hastanede yatan hastalar dolaylı olarak sıkıntı yaşıyor. O zaman kanın kıymeti daha çok anlaşılıyor. Kan ayrı kulvarda ayrı bir konu olarak ele alınması gerekiyor. Gelişmiş olan bütün ülkelerde rutin olarak rutin olarak gönüllü bağışçılar ile birlikte bu işi Kızılay gibi kuruluşlarla tedarik edip hastanelere dağıtıyor. Türkiye'de son dönemlerde, Kızılay aracılığı ile tüm hastanelere dağıtım yapılıyor. Kızılay sahadan topladığı bağışlar ile hastanedeki ihtiyacı karşılıyor" dedi.

"SON DÖNEMDE KAN BAĞIŞINDA DÜŞÜKLÜK VAR"

Ramazan ayı ve yaz aylarında bağış yapan insanların sayısının azaldığını dile getiren Arı, "Kan bağışında düşüklük olduğunda sıkıntıyı yine hastaneler yaşıyor. Bizim buradaki hedefimiz kan bağışını sürekli hale getirip, sirkülasyonun devamlı olmasını sağlamamız lazım. Bağışçı iyi olacak ki ihtiyaç sahibi hastalar sıkıntı yaşamasın" diye konuştu.

"KAN ÜRETİLEMEYEN TEK İLAÇTIR"

Kanın üretilmeyen tek ihtiyaç olduğunu söyleyen Arı açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Kan vücudumuzda dururken sadece bize faydası var, ama biz onu bağışladığımız zaman 3 insana bir şifa vesilesi olabilir. Bunun için bütün insanları yılda en az 2 defa kan bağışına davet ediyoruz. Kan bağışını rutin hale getirmeyi diliyoruz. Herkesi kan bağışı yapmaya davet ediyorum. Özellikle yaz ve Ramazan ayında herkesi kan bağışı yapmaya bekliyoruz."

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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