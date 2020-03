Kızılay, evde karantinada olan vatandaşlara 300 gönüllüsüyle yardım elini uzattı

AA

Türk Kızılay çatısı altında, muhtaç ve korunmasız insanlara, afet ve olağanüstü durumlarda yardım etmek, ilk yardım ve kan bağışı konusunda bilinçli ve eğitimli gençler yetiştirmek amacıyla faaliyet gösteren Genç Kızılay, ülkede ilk yeni tip koronavirüs vakası görülmesinin ardından gönüllüleriyle yardım çalışmalarını hızlandırdı.

Ülke genelinde bilinçlendirme çalışmalarına başlayan Genç Kızılay, ülkenin dört bir tarafından gönüllülere online eğitimler vererek vatandaşların hijyen konusunda bilinçlendirmeleri için farkındalık etkinlikleri gerçekleştirdi.

Genç Kızılay gönülleri, toplu taşıma araçlarında, şehirlerin en işlek yerlerinde, iş yerlerinde vatandaşlara hijyen ile ilgili bilinçlendirme faaliyetlerinde bulundu. Gönüllüler gittikleri toplu alanlara da bilgi içerikli afişler astı. Genç Kızılay İstanbul ve Ankara'nın farklı noktalarında 4 günde 137 gönüllüsüyle 8 bin 100 kişiye ulaştı. Genç Kızılay, ülke genelinde ise 300 gönüllüsüyle ilk vakanın çıktığı günden bugüne 15 bin kişiyi bilinçlendirdi.

- Evde karantinada olanlara destek

Genç Kızılay gönüllüleri, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında risk grubundaki yaşlılara ve evde karantinada olan vatandaşlara yardım götürüyor. Kızılay şube başkanlıklarının da desteğiyle risk grubunda bulunan vatandaşların ihtiyaç duyduğu gıda ve hijyen ürünlerini teslim ediyor. Evlere giden gönüllüler sosyal mesafeyi koruyarak hijyen farkındalığında bulunmayı da ihmal etmiyor. Genç Kızılay İstanbul'da risk grubundaki 100 aileye yardım götürdü.

AA muhabirine konuşan gönüllüler, karantinada olan ve yaşlı insanlara yardım götürürken yaşadıklarını ve gözlemlerini anlattı.

Genç Kızılay gönüllüsü Furkan Demir, "Risk grubundaki insanlarımıza yardım etmek gerçekten benim için çok farklı bir deneyimdi. Onlara elimizdeki hijyen malzemeleri ve erzakları verirken, onların gözlerindeki mutluluğu görmek ve hayır duaları almak çok güzeldi. Bu durum biz Genç Kızılay gönüllülerini fazlasıyla motive ediyor." dedi.

Gönüllülerden Hüsna Şişli de Genç Kızılay'ın gönüllüleri olarak her daim iyilik ve sevgiyle vatandaşların yanında olacaklarını söyledi. Şişli, şunları kaydetti:

"Bizler Kızılay Gençliği olarak toplumda ihtiyacı olan her kesime her daim gönülden yardım etmeyi ilke edinmiş yardımseverleriz. Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor zamanlarda risk grubunda bulunan her vatandaş bizim vicdani sorumluluğumuzdur. Genç Kızılay olarak risk grubunda olan ve evden çıkamayan yaşlı ve hasta vatandaşların yardımına yetiştik, aldığımız her hayır duası yaptığımız işin kıymetini bizlere bir kere daha gösterdi. Bir teyzemizin 'İşte yardım elimiz Kızılay geldi, Allah sizleri başımızdan eksik etmesin.' cümlesi ise bir kez daha Kızılaycı ve gönüllü olmanın gururunu bizlere yaşattı."

Beyzanur Şahin ise "Gönüllü olarak böyle bir pandemi durumunda yaşlılara yardım eli olup, vicdani ve insani görevlerimizi yerine getirirken, yaşlıların gözünde onların umudu olduğumuzu görmek sorumluluklarımızı bize hatırlattı. Ayrıca görevimizin ne kadar önemli ve değerli olduğunu bizlere tekrar göstermiş oldu." ifadelerini kullandı.

Genç Kızılay gönüllüsü Raif Şentürk de "Çok şükür, bu kutsal kurumda elimizden geldiğince hizmet ediyoruz. Şimdi fedakarlık yani Kızılaycılık vakti. Evinden çıkamayan büyüklerimizin bize ihtiyacı var. Bu bizim için bir görev. İnsanlık, bunu gerektiriyor zira. Yardım götürürken az evvel amcamız, 'Yine geldiniz, Allah sizden razı olsun evlat' dedi ya, olay bu aslında." şeklinde konuştu.