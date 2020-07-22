Kızılay'ın 17 ülkede keseceği kurbanlar ihtiyaç sahiplerine ulaşacak

AA

Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl vekaletle kurban kesimi çalışmalarında planlamalar, savaşların ve açlığın vurduğu ülkelere yönelik oldu.

Kızılay'ın yurt dışı kurban kesim ve dağıtımları Güney Sudan, Tanzanya, Somali, Sudan, Afganistan, Bangladeş, Endonezya, Pakistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Filistin (Gazze/Kudüs),Irak, KKTC, Suriye ve Yemen'de gerçekleştirilecek.

Yurt dışındaki kurban kesim ve dağıtım faaliyetleri Kızılay'ın uzman ekipleri tarafından koordine edilecek. Ekipler, Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde gerçekleştirilecek kesimler sonrası pay ettikleri kurban etlerini daha önceden belirlenen ihtiyaç sahiplerine anlık olarak dağıtacak.

- Filistin'de merkez Gazze ve Kudüs

Yaşanan iç savaşın olumsuz etkilerini yaşayan Filistinli ihtiyaç sahiplerine de milletin kurban vekaletlerinden hazırlayacağı etleri ulaştıracak olan Kızılay, Filistin'de iki noktada kesim yapacak. Gazze ve Kudüs'te gerçekleştirilecek kesimler sonrası yetim çocuklar başta olmak üzere ülkenin birçok noktasındaki ihtiyaç sahibi Filistinlinin sofrasına kurban bereketi taşınacak.

Kamplardaki yaşam koşulları Türkiye'nin destekleriyle iyileşen Arakanlılara yardımlarını sürdüren Türk Kızılay, vekalet sahiplerinin kurbanlarıyla Bangladeş'te de bayramı yaşatacak. Bangladeş'te gerçekleştirilecek kurban kesimleriyle hazırlanacak olan paketler, Kızılay ekipleri tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Afrika'da açlığın vurduğu Somali'de de kurban kesim faaliyeti yürütecek olan Kızılay, etleri dondurucu depolarında muhafaza edecek. Dondurucu depo sayesinde kurban etlerinin dağıtımı uzun bir zamana yayılmış olacak. Kurban etleri yetimhanelere ve buradaki aşevinde hazırlanan yemeklerle ihtiyaç sahiplerine ulaşacak.

- "Koronayı engel saymadık"

Kızılay'ın yurt dışındaki çalışmalarını değerlendiren Genel Başkan Dr. Kerem Kınık, geçen yıl Türkiye hariç 50 ülkede vekaletle kurban kesimi yaptıklarını belirterek, "Bu yıl tüm dünyayı etkileyen pandemi nedeniyle elbette iyilik hareketimiz biraz kısıtlandı. Ancak biz ülkemizden dünyadaki mazlumlara yönelen iyiliğin tamamen ortadan kalkmaması için kononayı bir engel olarak kabul etmedik. Daimi temsilciliklerimizin bulunduğu 16 ülkede yine bize emanet edilen kurbanları keseceğiz ve dağıtacağız. Yine milyonlarca ihtiyaç sahibinin yüzünü güldüreceğiz." ifadelerini kullandı.