Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Türk Kızılay Edirne Şubesi'nin olağan genel kuruluna katılmak için geldiği kentte yaptığı açıklamada, Türkiye'de her gün 9 bin ünite, yılda ise 3 milyon ünite kan ihtiyacı bulunduğunu, bunun karşılanması için her gün 300 noktada kan bağışı kabul edildiğini söyledi.
AA'nın haberine göre; ağır kış şartlarında, yazın veya ramazan ayında kan bağışında düşüş yaşandığını ifade eden Kınık, geçen aylarda kan stoklarının kritik seviyede olduğu yönündeki çağrı sonrası bu eşiğin aşıldığına dikkati çekti.
GÜNLÜK 70 BİN ÜNİTE KAN STOKLANIYOR
Şu an sıkıntı olmadığını, günlük 70 bin ünite kan stoklandığını dile getiren Kınık, Türkiye'de erkek bağışçılara oranla kadınların kan bağışı oranının düşük olduğunu vurguladı.
Dünya genelinde olan kadın bağışçı sayısının düşüklüğünün Türkiye'de büyük oranda "iğne fobisi"nden kaynaklandığının altını çizen Kınık, "Kadınlar kan bağışı yapmakta bazı tedirginlikler yaşıyor. Kadınların iğne korkuları var. Kadınların iğne korkusu kan bağışını engelliyor ancak bu kan bağış merkezlerine gelip uzmanlarımızla konuştuklarında aşılabilecek korkular. Kadınlarımızın kök hücre ve kan bağışında daha iyi seviyelere çıkması için çalışmalarımız devam ediyor. Kadınlarımız için kan verirken kendilerini rahat hissedeceği, mahremiyetlerini muhafaza edeceği ortamlar oluşturuyoruz" diye konuştu.
HEDEF YÜZDE 30'A ÇIKARMAK
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Türkiye'de kan bağışında kadın bağışçıların oranının yüzde 14 civarında olduğunu vurgulayarak, bu oranı yüzde 30'a çıkarmak için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.
Kınık, Kızılay'ın her gün Türkiye'nin 300 noktasında topladığı 9 bin ünite kanı, her türlü şartta ve koşulda bin 500 hastaneye ulaştırdığını sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.