Kızılaydan onkoloji hastalarının çocukları için 'şefkat evi'

Türk Kızılayı, Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastaların çocuklarını bırakabilecekleri, ücretsiz kreş hizmeti verilen, "şefkat evi" ismiyle bir oyun alanı açtı.
AA'nın haberine göre; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde kurulan oyun alanının açılış için töreninde bir konuşma yapan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, kanser hastalarının çocukları için bir merkez açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Altuntaş, "Hastalar tedavi olurken çocuklarını buraya bırakacaklar. ODTÜ çocuk gelişim bölümü ve bizim burada sağladığımız çocuk gelişim uzmanları gözetiminde, çocuklar güzel vakit geçirecek" dedi.
"TÜRK KIZILAYI İÇİN BİR İLK"
Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Meriç Yılmaz da Türk Kızılayının hastanede tedavi görenlerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamayı amaçladığını belirterek, "Bu proje Türk Kızılayı için de bir ilk. Bu tarz projelerin bir arada yürümesi gerekiyor. Hastanenin mutlaka bu projeyi sahiplenmesi gerekiyor ama sosyal destek anlamında bizim burada olmamız çok önemli." diye konuştu.
Ankara İl Sağlık Müdürü Özkan Ünal da konuşmasında Ankara onkoloji hastanesinin hasta yoğunluğuna dikkati çekti. Onkoloji hastalarının yükünü hafifletmeyi amaçladıklarını bildiren Ünal, şunları söyledi: "Hastalar burada zor bir süreci yaşıyorlar. Hele ki şehir dışından gelenler için daha zor bir süreç. Onların çocuklarına böyle bir hizmet vererek sıkıntılarını bir nebze olsun hafifletmek için buranın önemli olacağını düşünüyorum."
Kurdele kesilerek açılışı yapılan "şefkat evi", hastanede tedavi gören hastaların çocuklarına, uzmanlar eşliğinde ücretsiz hizmet verecek.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.