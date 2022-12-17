Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle beğeni topladı

Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın yer aldığı “Kızılcık Şerbeti” dün akşam yayınlanan bölümüyle yine büyük beğeni topladı. Dizi AB’de 6.02 izlenme oranı 15.04 izlenme payı, ABC1 20+’da 5.70 izlenme oranı 13.02 izlenme payı, Total’de ise 4.15 izlenme oranı 9.62 izlenme payı aldı. Sosyal medyada da çok konuşulan dizi Twitter’da #KızılcıkŞerbeti ve #ArtıkBitti etiketleriyle ayrı ayrı iki saat TT listesinin zirvesinde yer alarak Cuma akşamının gündemine oturdu.

YAYINLANAN BÖLÜMDE SOĞUK RÜZGARLAR ESTİ!

Doğa’nın Fatih’e haber vermeden okula tekrar başlamasıyla ikili arasında başlayan gerginlik yayınlanan bölümde ailelere sıçradı. Fatih’in, Kıvılcım’a verdiği tepkiye karşılık Doğa; Pembe, Alev ve Abdullah Bey arasında yaşanan gerginliği Fatih’e anlattı. Doğa’nın isteğiyle iki ailenin buluştuğu akşam yemeğinde ise soğuk rüzgarlar esti. Bölümün en çok konuşulan sahnesi Kıvılcım’la dava sürecinden dönen Kübra’nın, özel eğitim ihtiyacı olan oğlu için Kıvılcım’ın çalıştığı okula başvurması oldu. Kıvılcım; Kübra’nın oğlu Muhammed’in eğitim alabilmesi için okul yönetimini ikna etmeyi başardı. İki annenin önyargılarını geride bırakarak birbirine sarılması izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

Öte yandan Ömer’in yıllar önce vefat eden ikiz kardeşi Bekir’in mezarını ziyaret ederek, “Emanetini sonsuza dek koruyacağım” sözleri bölümün en çok merak edilen sahnesi oldu. Umut, müzik grubunun sahne aldığı mekana Nursema’yı davet etti. Çok istese de konsere katılamayan Nursema’ya, Umut’un bir parkta müzik grubuyla birlikte şarkı söyleyerek sürpriz yapması bölümün unutulmaz anlarına sahne oldu. Bölümün final sahnesinde ise Fatih’in, Doğa’nın sosyal medya paylaşımlarına tepki göstermesi bardağı taşıran son damla oldu. Doğa, Fatih’e bıraktığı “bitti” notuyla annesinin evine geri dönmeye karar verdi.

YENİ BÖLÜM TANITIMI MERAK UYANDIRDI!

23 Aralık Cuma günü yayınlanacak yeni bölüm tanıtımı ise nefesleri kesti. Tanıtımda Fatih, Doğa’yı eve dönmesi için ikna etmeye çalışırken Alev ve Abdullah arasındaki dostluğun ilerlemeye başlaması dikkat çekiyor. Nursema ve Umut’un yeniden buluştuğu anların ekrana geldiği tanıtımda Fatih, Kayhan’la yaptığı işi açıkladığında Abdullah’ın büyük tepkisiyle karşılaşıyor.