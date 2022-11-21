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Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti' 5.bölüm 2. fragman yayımlandı! “Sen Bu Eve Gelirken Nereye Geldiğini Bilerek Geldin!”
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'Kızılcık Şerbeti' 5.bölüm 2. fragman yayımlandı!

Show TV’nin yapımını Gold Film’in üstlendiği dizisi Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

'Kızılcık Şerbeti' 5.bölüm 2. fragman yayımlandı! “Sen Bu Eve Gelirken Nereye Geldiğini Bilerek Geldin!”

Tanıtımda Doğa ve Fatih arasında görüş ayrılıkları yüzünden yaşanan gerilim giderek büyürken, erkek bir doktora gitmesi önerilen Doğa bu karara öfkeyle karşı çıkıyor. Abdullah’ın “Bu gelin hanımın dili fazla mı uzadı, bana mı öyle geliyor?” sözleri izleyenleri şoke ederken, Ömer ve Kıvılcım’ın çocukları için beraber plan yapması dikkat çekiyor.

İşte Kızılcık Şerbeti’nin 5. Bölüm 2. Tanıtımı;

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN DÖRDÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yayınlanan bölümde, Doğa ve Fatih’in olaylı düğününe Kayhan’ın nişanlısı Ecem’in farklı gelmesi dikkatleri çekti. Oteller zinciri sahibi olan Fatih’in ailesiyle iş yapmak istediği için bu yola başvuran Kayhan’ın kurnazlığı ailelerinin tepkisini çekti. Çimen ve Metehan arasında okulda çıkan anlaşmazlık Kıvılcım ve Ömer’i bir kez daha bir araya getirdi. İkilinin buluşmasında eriyen buzlar izleyenlerin beğenisini topladı. Alev’in, Abdullah Bey’i yemeğe çıkararak özür dilemesi ise bölümün unutulmaz anlarına sahne oldu. Bu durumdan rahatsız olan Pembe, önce Alev’in ardından Abdullah’ın Almanya’ya gideceğini öğrenmesiyle şüpheye kapıldı. Bölümün final sahnesinde Pembe’nin, Kıvılcım’a giderek Alev ve Abdullah’ın ilişkisi olduğunu söylemesi tansiyonu yükseltti. Yaşanan diyalog esnasında arka odadan Alev’in gelmesi Pembe’yi şoke etti.

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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