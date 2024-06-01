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        Haberler Bilgi Kızılcık Şerbeti 65. bölüm izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm kesintisiz, full, HD, tek parçası seyret! Kızılcık Şerbeti son bölüm özeti

        Kızılcık Şerbeti 65. bölümde neler oldu? Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü kesintisiz izleyin

        SHOW TV'de her hafta Cuma ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti, 65. bölümüyle dün akşam seyirci ile buluştu. Dizinin son bölümünü kaçıran veya yeniden izlemek isteyenler için haberimize link ekledik. Peki, son bölümde neler oldu? İşte, Kızılcık Şerbeti 65. bölümü kesintisiz izleyebileceğiniz link ve bölümde yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2024 - 10:41 Güncelleme: 01.06.2024 - 10:41
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        SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, 31 Mayıs Cuma günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. 65. bölümde yine heyecan doruktaydı! Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için haberimize link ekledik. İşte, Kızılcık Şerbeti 65. bölüm tek parça izleyebileceğiniz link...

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        KIZILCIK ŞERBETİ 65. BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Kızılcık Şerbeti'nin 65. Bölümünde; Görkem’in, Nilay’a kendisini dövdüğünü söyleyerek iftira atması Ünal ailesini ikiye bölecek, aile içinde ciddi tartışmalara neden olacaktır. Doğa ve Giray’ın ilişkisi günden güne gelişmekte, Giray her konuda Doğa’ya yardımcı olmaktadır. Sönmez’in telefonla dolandırılması çok moralini bozar. Kızları ve torunları onu ayağa kaldırmaya çalışsa da Sönmez kendini berbat hissetmektedir.

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        KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

        Alev’in rahatsızlanması sonucu onu hastaneye götüren Abdullah, Pembe’ye yakalanmaktan kıl payı kurtulur. Lokantanın geceleri Kayhan tarafından gizlice işletildiğini öğrenen Zülkar, Pembe’yi durumdan haberdar eder. Kıvılcım’ın doğum günü partisinde bir araya gelen Nursema ve Rüzgar, birbirlerini ne kadar özlediklerini fark ederler. Görkem’den intikam almaya ant içen Nilay’ın ayağına bunu yapması için büyük bir fırsat gelir.

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        KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM İZLE

        Aşağıdaki linkten Kızılcık Şerbeti'nin 65. bölümü yani 31 Mayıs Cuma tarihli son bölümünü izleyebilirsiniz.

        KIZILCIK ŞERBETİ 65. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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