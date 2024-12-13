Kızılcık Şerbeti 80.bölüm izle: Show TV'de Kızılcık Şerbeti son bölüm tamamı full izle
Show TV'nin reyting rekoru kıran dizisi Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bu akşam ekrana gelecek. Dizinin son bölümünü kaçıranlar Show TV sitesi üzerinden seyredebiliyor. Bu akşam ekrana gelecek 80.bölümde ise Doğa ve ailesi Görkem'in yalanlarına inanmazken Ünallar ne yapacaklarını, kimi inanacaklarını şaşırmış durumdalardır. İşte Kızılcık Şerbeti 80.bölüm canlı izle seçeneği ve yeni bölüm özeti
Kızılcık Şerbeti 80.bölüm izleyiciyle bu akşam buluşuyor. Arka arkaya yaşanan gelişmelerle heyecanlı bir bölüm sunacak olan Kızılcık Şerbeti son bölümde heyecan dorukta olacak. İşte, Kızılcık Şerbeti 80. bölümü canlı kesintisiz, tek parça ve HD kalitesinde izleyebileceğiniz Show TV linki...
KIZILCIK ŞERBETİ 80. BÖLÜM İZLE
Kızılcık Şerbeti 80. bölümü bu akşam Show TV ekranlarında yer alacak. Diziyi kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler aşağıdaki linkten yeni bölüm yayınlandıktan sonra Kızılcık Şerbeti 80. Bölümü tek parça olarak izleyebilir.
Diziyi canlı olarak izlemek isteyenler için ise Kızılcık Şerbeti canlı izle linki aşağıdadır. Dizi başlayınca takip edebilirsiniz.
KIZILCIK ŞERBETİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KIZILCIK ŞERBETİ 80.BÖLÜM ÖZETİ
Doğa ve ailesi Görkem’in yalanlarına inanmazken Ünallar ne yapacaklarını, kimi inanacaklarını şaşırmış durumdalardır.
Karnındaki bebeğin sorununu öğrenen Görkem bu durumu fırsata çevirmeye karar vererek Doğa’yı suçlamak üzere harekete geçer.
Doğa ve ailesi Görkem’in yalanlarına inanmazken Ünallar ne yapacaklarını, kimi inanacaklarını şaşırmış durumdalardır. Sevtap’ın mecbur kalıp çaldığı broş yüzünden Meri’nin başının derde girmesini içine sindiremeyen Nilay, kıvrak bir oyunla hem Meri’yi temize çıkaracak hem de annesinin suçlanmasının önüne geçecektir. Firaz evinde kaldığı imam İlhami ile arkadaşlığını ilerletmekte, Nursema ile olan yakınlığını da korumaktadır. Youtube da program yapmaya başlayan Kıvılcım’ın ilk konuğu Ömer olur. Ailesine karşı durarak Doğa’nın yanında yer alan Fatih artık dönülmez bir yoldadır.