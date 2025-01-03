"Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı?" sorusu, günün cevabı en çok merak edilen soruları arasında yer aldı. Başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizi, 82. bölümü ile izleyicide heyecan yarattı. Yayınlanan son bölümde meydana gelen yangında kimlerin hayatını kaybettiği merak konusu oldu. Cuma günlerinin vazgeçilmezi Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm tarihi izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman, yangında kimler öldü?" İşte detaylar...