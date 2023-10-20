KIZILCIK ŞERBETİ bu akşam var mı ve yok mu? 20 Ekim Cuma Show TV yayın akışı! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

KIZILCIK ŞERBETİ bu akşam var mı ve yok mu? 20 Ekim Cuma Show TV yayın akışı! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

Show TV'nin ikinci yeni sezonuyla da hatırı sayılır bir izleyici kitlesine sahip olan dizisi Kızılcık Şerbeti, 35. yeni bölümü merak konusu oldu. Cuma günleri saat 20:00'de izleyicilerin karşısına çıkan dizinin, bugün yayınlanıp yayınlanmayacağı ile ilgili son durumu derledik...

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KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Ertuğrul’un davetine katılan Ünal ailesinin İbrahim’le karşılaşması herkes için kötü bir sürpriz olurken, Ertuğrul ne yapacağını şaşırmış bir haldedir. Önce Abdullah Bey ve Ömer’den olayı dinleyecek, daha sonra Nursema ile konuşup kesin olarak ikna olsa da kızına söz geçirmesi hiç de kolay olmayacaktır.



Büyük bir karar alarak Kıvılcım’ın evine taşınan Ömer ve Kıvılcım’ın ilişkisi sorunsuz yürümektedir. Ömer dışında kimse bilmese de hayatlarının kabusu olacak olan Ömer’in hastalığı hızla ilerlemektedir.