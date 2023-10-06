Kızılcık Şerbeti Helin kimdir? Kızılcık Şerbeti Helin'i oynayan Ebru Destan kimdir ve kaç yaşında?

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Her Cuma günü izleyicilerin karşısına çıkan fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nde yeni sezon heyecanı bu akşam 33. bölümle sürüyor. Sevilen dizinin 2. sezonuyla birlikte yeni oyuncular da ekibe katılmaya devam ediyor. Bu isimlerden biri olan Ebru Destan da Helin karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkacak. İşte, Ebru Destan'ın hayat hikayesi..