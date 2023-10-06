Kızılcık Şerbeti Helin kimdir? Kızılcık Şerbeti Helin'i oynayan Ebru Destan kimdir ve kaç yaşında?
Show TV'nin yeni sezonuyla da büyük bir ilgi gören fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'ne bu akşam yepyeni bir oyuncu daha katılıyor. Eski manken ve oyuncu Ebru Destan, Helin rolüyle bu akşam ekranlara gelecek 33. yeni bölümle diziye katılacak. İşte, Kızılcık Şerbeti'nde Helin'i oynayan Ebru Destan hakkında bilgiler...
Her Cuma günü izleyicilerin karşısına çıkan fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nde yeni sezon heyecanı bu akşam 33. bölümle sürüyor. Sevilen dizinin 2. sezonuyla birlikte yeni oyuncular da ekibe katılmaya devam ediyor. Bu isimlerden biri olan Ebru Destan da Helin karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkacak. İşte, Ebru Destan'ın hayat hikayesi..
EBRU DESTAN KİMDİR?
Ebru Destan şarkıcı, oyuncu ve eski manken. Mankenliği bıraktıktan sonra şarkıcılığa başladı. İlk albümü Sözümü Yemedim'i 2005 yılında Seyhan Müzik etiketiyle çıkardı.
Ebru Destan 24 Eylül 1977 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Eski manken olan Ebru Destan, mankenliği bıraktıktan sonra şarkıcılığa başladı.
Albümün adı, yıllar önce albüm çıkaracağını söyledikten sonra bir türlü albümün çıkmamasına bir göndermedir. Albümün çıkış parçası "Tokat" ile müzik listelerinde başarı sağlamıştır. İki yıl aradan sonra ikinci albümü Ayrılık Soğuk İklim yayınlandı. Albümden yayınlanan "Boyfriend" şarkısı büyük başarı sağladı. 2008 yılında Ayrılık Soğuk İklim albümünü "Bu Konu Kapandı" şarkısıyla beraber "3 Vakte Kadar" adıyla tekrar piyasaya sürdü.
Boy: 1,76 m
Eş: Mete Okay Inan
Çocuklar: Oktay İnan
YER ALDIĞI PROJELER
Yahşi Cazibe (TV Dizisi) (2010) (Konuk oyuncu)
Para=Dolar (2008)
Teberik Şanssız (2005)
Aliye (TV Dizisi) (2004) (Konuk Oyuncu)
Hayat Bilgisi (TV Dizisi) (2003) (Konuk Oyuncu)
Yeni Hayat (TV Dizisi) (2001)
Aşkına Eşkıya (TV Dizisi) (2001)
Abuzer Kadayıf (2000)
Canlı Hayat (TV Filmi) (2000)
Zor Hedef (TV Dizisi) (2000)
Onun Dünyası (2000)
Kurt Kapanı (TV Dizisi) (2000)
Kimsecikler (TV Dizisi) (1999)
Ayşecik (TV Dizisi) (1999) (Mısra)
Baba (TV Dizisi) (1999)
Şampiyon (TV Filmi) (1999)
Hesabım Bitmedi (TV Dizisi) (1998)
Unutabilsem (TV Dizisi) (1998)
İlişkiler (TV Dizisi) (1997)
Can Ayşecik (TV Dizisi) (1997)
Bu Sevda Bitmez (TV Dizisi) (1996)
Mahallenin Muhtarları (TV Dizisi) (1992)