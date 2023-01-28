'Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor!

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam ekrana gelen bölümüyle ABC1 20+’da 5.60 izlenme oranı 12.80 izlenme payı, AB’de 5.45 izlenme oranı 14.27 izlenme payı, Total’de 4.44 izlenme oranı 10.03 izlenme payı aldı.
Büyük beğeni toplayan dizi, sosyal medyada da gündem yarattı. Dizi #KızılcıkŞerbeti etiketi ile yaklaşık 3 saat Twitter’ın TT listesinin zirvesinde yer aldı.
YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yayınlanan bölümde, 'Ömer' hayatının büyük sırrını 'Kıvılcım’a açıkladıktan sonra artık “biz olmak” istediğini söyledi. Kağıt üstünde de olsa evli olan 'Ömer’in teklifini 'Kıvılcım' kabul etmedi.
'Doğa' ve 'Fatih’in ayrı olsalar da tatlı sert çekişmelerinin ekrana geldiği bölümde ikili, 'Doğa’nın proje ödevi nedeniyle bir araya geldi. 'Doğa' ve arkadaşlarının şirkette ders çalıştığı bölümde 'Fatih', eşiyle arasını düzeltmek için sürprizler yaparak onun gönlünü almaya çalıştı.
'Mustafa' ve 'Nilay’ın, 'Kıvılcım’ın evinde kaldığı bölüm renkli anlara sahne oldu. 'Pembe' ve 'Nursema’nın ısrarına rağmen evine dönmeyen 'Mustafa’yı babası 'Abdullah' ziyaret ederek evine dönmesi için ikna etti. 'Kayhan’ı, 'Kıvılcım’dan kıskanan 'Ecem' gemileri yaktı ve 'Pembe’nin karşısına çıktı.
'Kayhan’ın 'Fatih’le iş ortağı olabilmesi için oynadığı oyunları anlatan 'Ecem', 'Pembe’yi şoke etti. 'Kıvılcım' ve 'Doğa' ile buluşan 'Pembe', anne-kızı 'Fatih’i uyarmadıkları için suçladığı sahnede tansiyon yükseldi.
Bölümün final sahnesinde ise 'Leman’ın bir arkadaşının, 'Ömer' ve 'Alev’i bir restoranda görmesi olayların seyrini değiştirdi. Haberi alan 'Leman' soluğu 'Ünallar'ın evinde aldı. 'Ömer’in kendisini 'Alev’le aldattığını aileye açıklayan 'Leman’ın sözleri herkesi şoke etti.
İşte gerilimin yükseldiği final sahnesi;
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında 'Kıvılcım' ve 'Ömer’in arasındaki buzlar eriyor. 'Ömer’in boşanma davasının ekrana geleceği bölümde 'Umut’un annesinin 'Nursema’yı hizmetli sanması dikkatleri çekiyor. Ayrıca 'Nursema ve 'Umut’un sevgili olduklarını öğrenen 'Nilay’ın bu durumu 'Pembe’ye anlatması ise heyecanın dozunu artırıyor.
'Kızılcık Şerbeti’nin 15. Bölüm Tanıtımı;
Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her cuma günü saat 20.00’de SHOW TV'de.
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