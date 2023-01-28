'Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor!

Büyük beğeni toplayan dizi, sosyal medyada da gündem yarattı. Dizi #KızılcıkŞerbeti etiketi ile yaklaşık 3 saat Twitter’ın TT listesinin zirvesinde yer aldı.

'Doğa' ve 'Fatih’in ayrı olsalar da tatlı sert çekişmelerinin ekrana geldiği bölümde ikili, 'Doğa’nın proje ödevi nedeniyle bir araya geldi. 'Doğa' ve arkadaşlarının şirkette ders çalıştığı bölümde 'Fatih', eşiyle arasını düzeltmek için sürprizler yaparak onun gönlünü almaya çalıştı.

Yayınlanan bölümde, 'Ömer' hayatının büyük sırrını 'Kıvılcım’a açıkladıktan sonra artık “biz olmak” istediğini söyledi. Kağıt üstünde de olsa evli olan 'Ömer’in teklifini 'Kıvılcım' kabul etmedi.

'Mustafa' ve 'Nilay’ın, 'Kıvılcım’ın evinde kaldığı bölüm renkli anlara sahne oldu. 'Pembe' ve 'Nursema’nın ısrarına rağmen evine dönmeyen 'Mustafa’yı babası 'Abdullah' ziyaret ederek evine dönmesi için ikna etti. 'Kayhan’ı, 'Kıvılcım’dan kıskanan 'Ecem' gemileri yaktı ve 'Pembe’nin karşısına çıktı.

'Kayhan’ın 'Fatih’le iş ortağı olabilmesi için oynadığı oyunları anlatan 'Ecem', 'Pembe’yi şoke etti. 'Kıvılcım' ve 'Doğa' ile buluşan 'Pembe', anne-kızı 'Fatih’i uyarmadıkları için suçladığı sahnede tansiyon yükseldi.