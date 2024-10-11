Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nde sürpriz gelişme: Doğa ve Fatih... - Magazin haberleri

        'Kızılcık Şerbeti'nde sürpriz gelişme

        'Kızılcık Şerbeti'nin geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünün final sahnesinde Doğa ile Fatih'in sürpriz karşılaşması gündem konusu oldu. Evliliklerinde sorunlar yaşayan Doğa ile Fatih'in, aşk yaşadıkları dönemde gittikleri kafede yüz yüze gelmeleri dizinin hayranlarını heyecanlandırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2024 - 11:07 Güncelleme: 11.10.2024 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sürpriz gelişme
        ABONE OL
        ABONE OL

        'Kızılcık Şerbeti’nin bu akşam yayınlanacak bölümünde, Fatih ile Doğa’nın karşılaşmaları her ne kadar itiraf etmeseler de ikisinin de hoşuna gidecek.

        Doğa ile Fatih’in derin sohbetinin ekrana geleceği bölümde eski aşıkları bekleyen sürprizler bu akşam izleyiciyle buluşacak.

        Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', çok konuşulacak yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kızılcık şerbeti
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Başörtüsü inceleniyor! Rojin ile ilgili son durum!
        Başörtüsü inceleniyor! Rojin ile ilgili son durum!
        8 ayda 900 ekstrem doğa olayı yaşandı!
        8 ayda 900 ekstrem doğa olayı yaşandı!
        Galatasaray'da gözler genel kurulda
        Galatasaray'da gözler genel kurulda
        Harris'in aldığı bağışlar rekora koşuyor
        Harris'in aldığı bağışlar rekora koşuyor
        Montella'nın Karadağ 11'i
        Montella'nın Karadağ 11'i
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
        1500 kişiyi 1.2 milyar TL dolandırdılar! Çete lideri berbermiş!
        1500 kişiyi 1.2 milyar TL dolandırdılar! Çete lideri berbermiş!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Milton Kasırgası sonrası çalışmalar sürüyor
        Milton Kasırgası sonrası çalışmalar sürüyor
        Ekim ayında hangi balıklar yenir?
        Ekim ayında hangi balıklar yenir?
        İsrail İran'a yanıt konusunda sonuca varamadı
        İsrail İran'a yanıt konusunda sonuca varamadı
        'Sur canisi'ni hatırlattı! Kan donduran mesajlar!
        'Sur canisi'ni hatırlattı! Kan donduran mesajlar!
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Sağlığımız için içtiğimiz 'su' bizi zehirleyebilir mi?
        Sağlığımız için içtiğimiz 'su' bizi zehirleyebilir mi?
        6 Şubat'ta 48 kişi burada öldü! Ceza değil ödül!
        6 Şubat'ta 48 kişi burada öldü! Ceza değil ödül!
        'Emily in Paris' dizisi Fransa ve İtalya arasında kapışmaya yol açtı
        'Emily in Paris' dizisi Fransa ve İtalya arasında kapışmaya yol açtı
        Obama'dan Trump'a: Sadece egosunu ve parasını önemsiyor
        Obama'dan Trump'a: Sadece egosunu ve parasını önemsiyor
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        "Türkiye'nin en iyi yönetilen kulübüyüz"
        "Türkiye'nin en iyi yönetilen kulübüyüz"