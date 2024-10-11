'Kızılcık Şerbeti'nde sürpriz gelişme
'Kızılcık Şerbeti'nin geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünün final sahnesinde Doğa ile Fatih'in sürpriz karşılaşması gündem konusu oldu. Evliliklerinde sorunlar yaşayan Doğa ile Fatih'in, aşk yaşadıkları dönemde gittikleri kafede yüz yüze gelmeleri dizinin hayranlarını heyecanlandırdı
'Kızılcık Şerbeti’nin bu akşam yayınlanacak bölümünde, Fatih ile Doğa’nın karşılaşmaları her ne kadar itiraf etmeseler de ikisinin de hoşuna gidecek.
Doğa ile Fatih’in derin sohbetinin ekrana geleceği bölümde eski aşıkları bekleyen sürprizler bu akşam izleyiciyle buluşacak.
Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', çok konuşulacak yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!