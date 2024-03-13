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        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nin heyecan dolu yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        'Kızılcık Şerbeti'nden çarpıcı tanıtım yayınlandı

        Show TV'nin yapımını Gold Film'in üstlendiği, reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 23:38 Güncelleme: 13.03.2024 - 23:38
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        'Kızılcık Şerbeti'nden çarpıcı tanıtım
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        Kıvılcım’ın Çimen’i almak için Gökhan ve Görkem’in evine baskın yaptığı tanıtımda Çimen’in annesiyle geri dönmemesi Kıvılcım’ı büyük bir hayal kırıklığına uğratıyor. Kıvılcım’ın öfkesi Gökhan ve ailesiyle arasında da gerilimin yükselmesine sebep oluyor. Doğa ve Görkem’in tanışıp karşı karşıya geldiği anlar dikkat çekerken, Alev’in ofisinin dağıtılmış hali akıllara “Bunu kim yaptı?” sorusunu getiriyor. Pembe’nin “Ben boşanmam Abdullah Bey!” sözlerine karşılık Abdullah’ın ne yapacağı ise merakla bekleniyor.

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        KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 54. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Abdullah ve Alev’in beklenen yüzleşmesi gerçekleşti. Alev’in hamile olduğunu öğrenen Abdullah ikinci bir şans istedi fakat Alev, bebeğini babasız büyüteceğini açıkladı. Pembe, Abdullah’a bu çocuğun doğmayacağını söylerken, Fatih ve Mustafa da babalarıyla karşı karşıya gelerek annelerinin yanında oldular. Öte yandan Nursema’dan, Umut’un evi terk ettiğini öğrenen Abdullah, Umut’la sert bir konuşma yaparak bir karar vermesini istedi. Kıvılcım ve Ömer’in el ele göz göze şarkı söyleyip dans ettiği aşk dolu sahneler bölümün unutulmaz anlarına girdi. Baş başa bir gün geçiren Görkem ve Fatih ise evlenmeye karar verdiler. Görkem, Fatih’e ailesini ikna edeceğine dair söz verdi. Çok aşık olduğunu söyleyen Çimen, Doğa’ya Gökhan’la yaşadıkları aşkı anlattı. Doğa ve Çimen, evli olan Gökhan’ın eşi Hilal’e ulaşarak her şeyi anlatmaya karar verdiler. Tansiyonun yükseldiği bölümde kocasının aldattığını öğrenen Hilal’ın boşanmak istemesi ve babası Resul’un bu durumu öğrenmesi Gökhan’ı köşeye sıkıştırdı. Nefeslerin tutulduğu bölümün final sahnesinde Gökhan’la imam nikahıyla evlenen Çimen, ailesinin karşısına çıktı. Annesi Kıvılcım’a evlendiğini itiraf eden Çimen’in beklenmeyen değişimi bölümün final sahnesine damga vurdu.

        Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Yiğit Kirazcı, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Serkan Tınmaz, Özge Özacar, Kayra Şenocak, Rahimcan Kapkap, Selin Türkmen, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili, Sema Öztürk, Gizem Yanık, Vurgun Adalayı, Duygu Aslan ve Aysun Demir Kurtuldu gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

        İşte Kızılcık Şerbeti’nin 55'inci bölüm 2'nci tanıtımı;

        'Kızılcık Şerbeti' yeni bölümüyle cuma akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de...

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