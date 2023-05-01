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'Kızılcık Şerbeti'nin heyecanla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım

SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Doğa ve Fatih'in arasında yeni bir krizin yaşandığı tanıtımda Nursema'nın "Ben de yapamadığım sergimi yapacağım" sözleri anne-kız arasındaki gerilimi yükseltiyor

'Kızılcık Şerbeti'nin heyecanla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım
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SHOW TV’nin yapımını Gold Film’in üstlendiği cuma akşamlarına damga vuran dizisi 'Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Doğa ve Fatih’in arasında yeni bir krizin yaşandığı tanıtımda Nursema’nın “Ben de yapamadığım sergimi yapacağım” sözleri anne-kız arasındaki gerilimi yükseltiyor. Kıvılcım ve Leman’ın karşı karşıya geldiği sahne dikkat çekerken, Kayhan’ın “Oğluna her şeyi anlatırım” şantajı üzerine karşı atağa geçen Ömer’in tehdidi büyük merak konusu oluyor. Doğa’nın yaklaşan doğumu üzerine sürpriz baby shower partisinin yapıldığı sahnelerin de ekrana geldiği tanıtım yeni bölüm heyecanını doruğa tırmandırıyor.

'KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 23. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Oğlu Metehan’ı kurtarmak için suçu üzerine alan Ömer gözaltına alındı. Herkesin kendisini suçladığını düşünen Kıvılcım’ın en büyük destekçisi Doğa oldu. Ömer’in kurtulması için uğraşan Kıvılcım, Çimen’in arkadaşının itirafıyla okula sızan çeteyi yakaladı. Kıvılcım ve Ömer’in duygu yüklü sahnelerinin ekrana geldiği bölüme Ömer’in, Kıvılcım’a bir süre görüşmek istemediğini söylemesi damga vurdu. Zorlu bir süreç geçiren Kıvılcım’a Doğa’nın destek olması Fatih’i rahatsız etti. Fatih’in yaşananlardan Kıvılcım’ı sorumlu tutması ikili arasında tartışmaya neden oldu. Boşanmayı bekleyen Nursema, Umut’un görüşme talebini geri çevirdi. Umut’un, Nursema ile iletişimde olmak için bulduğu çözüm izleyenleri adeta mest etti. Umut’un, Nursema’ya romantik bir mektup yazarak aşkını dile getirdiği duygusal anlar büyük beğeni topladı. Leman’ın Kayhan’a vekalet verdiğini öğrenen Ömer hemen harekete geçti. Kayhan’la yüzleşen Ömer beklemediği bir hamleyle karşılaştı. Ömer’in Metehan’ın öz oğlu olmadığını öğrenen Kayhan, bu durumu kullanarak Ömer’e şantaj yaptı. Gerçeği Metehan’a anlatmakla tehdit eden Kayhan, karşılığında oteli geri istedi. Bölümün büyük merakla beklenen final sahnesinde ise dolandırıcı bir kadının eline düşen Nilay kendisine kurulan oyunla Doğa’ya daha da düşman oldu. Nilay, bu kadının verdiği karışımı çaya koyarak Doğa’ya ikram etti. Nefeslerin tutulduğu final sahnesinin ardından dizinin yeni bölümü merakla bekleniyor.

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz ve Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

'Kızılcık Şerbeti' yeni bölümüyle cuma akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

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