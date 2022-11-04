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'Kızılcık Şerbeti'nin ikinci bölümünden dikkat çeken ön izleme sahnesi

SHOW TV’nin yapımını Gold Film’in üstlendiği, ilgi gören dizisi 'Kızılcık Şerbeti’nin bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünden ikinci ön izleme sahnesi yayınlandı. 'Kıvılcım' ve 'Doğa' arasında gerilim dolu dakikaların yaşandığı sahnede 'Kıvılcım', kızına 'Fatih' ve ailesiyle mutlu olamayacağını söylerken, 'Doğa' verdiği tepkiyle annesini şoke ediyor. 'Doğa', 'Kıvılcım’ın her şeyi terk edildiği için yaptığını söyleyerek annesini zayıf yerinden vuruyor. 'Doğa', 'Kıvılcım’ı bir kez daha hayal kırıklığına uğratırken anne-kız arasında yaşanacaklar heyecanla bekleniyor

'Kızılcık Şerbeti'nin ikinci bölümünden dikkat çeken ön izleme sahnesi
'Kıvılcım' ile 'Doğa' arasında gerilim tırmanıyor
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HABERTURK.COM

Kızı 'Doğa’nın çok muhafazakar bir ailenin oğluyla evlenmiş olmasıyla yıkılan 'Kıvılcım', her ne kadar bu evliliğin çok uzun ömürlü olmayacağına inanmaktaysa da kızı için şimdilik geride durmayı tercih eder.

'Doğa' ise yeni hayatına alışma sürecinde zorlanmaktadır. 'Doğa’nın yaşadığı sağlık sorunu iki aileyi bir araya getirecek, 'Pembe', bunu fırsat bilerek ailelerin yakınlaşması için ortam yaratmaya çalışacaktır. Ancak bir araya gelinen ortamlarda yaşam ve düşünce farklılıkları iyice gün yüzüne çıkacaktır.

Muhafazakar ailenin içinde tanıdığı 'Ömer' ise 'Kıvılcım' için bir muammadır. Hele ki onunla çok farklı bir ortamda karşılaştığında...

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

'Kızılcık Şerbeti', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV'de.

İşte 'Kızılcık Şerbeti’nin 2. Bölüm 2. Ön İzleme Sahnesi;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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