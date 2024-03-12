Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

        Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

        Show TV'nin yapımını Gold Film'in üstlendiği, reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 00:47 Güncelleme: 12.03.2024 - 00:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm tanıtımı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çimen’in ani evlilik kararı yüzünden öfkesine hakim olamayan Kıvılcım’ın büyük bir yıkım yaşadığı tanıtımda Fatih, Çimen’i Gökhan’ın eşi olarak görüyor. Abdullah, Alev’in ofisine çiçeklerle giderek ondan yeniden bir şans daha isterken, Alev’in ofisinin dağıtılmış hali dikkat çekiyor. Alev öfkeyle harekete geçerken, ofisi kimin dağıttığı ve Alev’in ne yapacağı merak konusu oluyor.

        KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 54. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Abdullah ve Alev’in beklenen yüzleşmesi gerçekleşti. Alev’in hamile olduğunu öğrenen Abdullah ikinci bir şans istedi fakat Alev, bebeğini babasız büyüteceğini açıkladı. Pembe, Abdullah’a bu çocuğun doğmayacağını söylerken, Fatih ve Mustafa da babalarıyla karşı karşıya gelerek annelerinin yanında oldular. Öte yandan Nursema’dan, Umut’un evi terk ettiğini öğrenen Abdullah, Umut’la sert bir konuşma yaparak bir karar vermesini istedi. Kıvılcım ve Ömer’in el ele göz göze şarkı söyleyip dans ettiği aşk dolu sahneler bölümün unutulmaz anlarına girdi. Baş başa bir gün geçiren Görkem ve Fatih ise evlenmeye karar verdiler. Görkem, Fatih’e ailesini ikna edeceğine dair söz verdi. Çok aşık olduğunu söyleyen Çimen, Doğa’ya Gökhan’la yaşadıkları aşkı anlattı. Doğa ve Çimen, evli olan Gökhan’ın eşi Hilal’e ulaşarak her şeyi anlatmaya karar verdiler. Tansiyonun yükseldiği bölümde kocasının aldattığını öğrenen Hilal’ın boşanmak istemesi ve babası Resul’un bu durumu öğrenmesi Gökhan’ı köşeye sıkıştırdı. Nefeslerin tutulduğu bölümün final sahnesinde Gökhan’la imam nikahıyla evlenen Çimen, ailesinin karşısına çıktı. Annesi Kıvılcım’a evlendiğini itiraf eden Çimen’in beklenmeyen değişimi bölümün final sahnesine damga vurdu.

        REKLAM

        İşte Kızılcık Şerbeti’nin 55. Bölüm Tanıtımı;

        Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Yiğit Kirazcı, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Serkan Tınmaz, Özge Özacar, Kayra Şenocak, Rahimcan Kapkap, Selin Türkmen, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili, Sema Öztürk, Gizem Yanık, Vurgun Adalayı, Duygu Aslan ve Aysun Demir Kurtuldu gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

        Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılması Resmi Gazete'de
        Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılması Resmi Gazete'de
        Dünyanın silah devi ABD
        Dünyanın silah devi ABD
        Bakırköy'de TIR otomobilin üzerine devrildi
        Bakırköy'de TIR otomobilin üzerine devrildi
        Beşiktaş, Gaziantep'te dağıldı!
        Beşiktaş, Gaziantep'te dağıldı!
        Freni boşaldı, 7 aracı hurdaya çevirdi
        Freni boşaldı, 7 aracı hurdaya çevirdi
        Ala: Yeniden Refah bizden 100 ilçe istedi
        Ala: Yeniden Refah bizden 100 ilçe istedi
        Santos'la dikkat çeken istatistik!
        Santos'la dikkat çeken istatistik!
        7 yaşındaki Solin Aktürk yaşam mücadelesini kaybetti
        7 yaşındaki Solin Aktürk yaşam mücadelesini kaybetti
        Bahar Öztan'ın entübe edildiği iddia edildi
        Bahar Öztan'ın entübe edildiği iddia edildi
        Oğuzhan Genç yazdı: Soru işaretleri
        Oğuzhan Genç yazdı: Soru işaretleri
        Ersoy: Programın formatında siyaset yok
        Ersoy: Programın formatında siyaset yok
        İstanbul’da dehşet! Eşini çocuğunun gözü önünde öldürdü
        İstanbul’da dehşet! Eşini çocuğunun gözü önünde öldürdü
        Pogba'ya şok teklif!
        Pogba'ya şok teklif!
        5 gündür haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu
        5 gündür haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu
        Galatasaray'dan açıklama, Fenerbahçe'den yanıt!
        Galatasaray'dan açıklama, Fenerbahçe'den yanıt!
        Cenaze töreninde gergin anlar
        Cenaze töreninde gergin anlar
        Atom bombası yüzünden kanser olanların hikayesi
        Atom bombası yüzünden kanser olanların hikayesi
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        'Oscar'lı filmler nereden izlenebilir?
        'Oscar'lı filmler nereden izlenebilir?
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası