Civelek, "Demin dedemin vefat ettiği haberini aldım. O kadar kötüyüm ki diyecek bir şey bulamıyorum. Senin elinde büyüdüm ben, baba yarısı oldun benim için… Nur içinde uyu… Seni çok özleyeceğim. Seni çok seviyorum canım dedem" ifadelerini kullandı.