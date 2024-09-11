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        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nin üçüncü sezonundan ikinci tanıtım

        'Kızılcık Şerbeti'nin üçüncü sezonundan ikinci tanıtım

        SHOW TV'nin, reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin heyecanla beklenen yeni sezonundan ikinci tanıtım izleyiciyle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2024 - 21:56 Güncelleme: 11.09.2024 - 22:59
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        Üçüncü sezondan ikinci tanıtım
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        SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti’nin heyecanla beklenen yeni sezonundan ikinci tanıtım izleyiciyle buluştu.

        İşte 'Kızılcık Şerbeti'nin 3'üncü sezon ikinci tanıtımı;

        Merakı artıran heyecan dolu tanıtım, yeni sezonda da suların durulmayacağının sinyalini verdi.

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        Yayınlanan tanıtımda; Alev’in ani ölümüyle sarsılan Abdullah ile Kıvılcım; Alev bebek için karşı karşıya geliyor.

        Hastanede olan Görkem’in hamilelik haberi Ünallar için bomba etkisi yaratıyor.

        Fatih ve Görkem’in evliliğinin nasıl devam edeceği merakla beklenirken Kıvılcım, hayatının merkezinde bundan sonra Alev bebeğin olacağını söylüyor.

        Doğa’ya evlilik teklifinde bulunan Giray’ın dizinin kadrosuna bu sezon dahil olan Şebnem Dönmez’in canlandırdığı gizemli karakterle yakınlaşması tanıtıma damga vuruyor.

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        'Kızılcık Şerbeti', yeni sezonuyla Cuma akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de...

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        #kızılcık şerbeti
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