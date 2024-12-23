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        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nin, yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        'Kızılcık Şerbeti'nin, yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin, reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden nefes kesen ikinci tanıtım büyük merak uyandırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 22:41 Güncelleme: 23.12.2024 - 23:14
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        "4 ölü, 4'ü ağır 9 yaralı"
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        SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünden nefes kesen ikinci tanıtım büyük merak uyandırdı.

        Yayınlanan tanıtımda; Doğa ve Fatih’in aşkı dolu dizgin devam ederken Fatih, Görkem’in gerçek yüzünü ortaya çıkaran Ömer’den hem özür diliyor hem de teşekkür ediyor.

        Pembe, Görkem’i gelin olarak seçtiği için pişmanlığını dile getirirken, Asude’nin, baba evine dönen Görkem’e; "Ben Ünal ailesindeki bezdirdiğin insanlara benzemem" sözleri dikkat çekiyor.

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        Sevtap’ı hastaneye götüren Meri, Nilay’ın annesi olduğunu öğreniyor. Aileleri bir araya getiren yılbaşı yemeğinde yaşanan büyük yangından görüntülerin ekrana geldiği tanıtıma sağlık görevlisinin; "4 ölü, 4 ağır, 9 yaralı" şeklindeki açıklaması damga vuruyor.

        'KIZILCIK ŞERBETİ'NİN 81. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Dizinin yayınlanan bölümünde; yeniden bir araya gelen Doğa ve Fatih ailelerinden onay alamadı. Abdullah, Fatih’i şirketten kovarken Kıvılcım, Doğa ve Fatih’in ilişkisini Görkem’den öğrenerek deliye döndü. Doğa’nın evini ve ardından okulunu basan Görkem’e Pembe destek oldu. Fatih’in eve döneceğine inanan Pembe, ev halkından da Görkem’e moral vermesini istedi. Kıvılcım ve Ömer’in romantik akşam yemeğinde bir araya geldiği bölümde ikilinin aşk üzerine yaptıkları derin sohbet izleyenleri adeta mest etti.

        Oğlunu affetmeyeceğini söyleyen Asude’nin, Firaz’ın attığı her adımdan da haberdar olması Nursema’yı şaşırttı. Kötü haberi alan Firaz, İlhami’nin yardımıyla mahalle okulunun futbol takımının antrenörü oldu. Bölümün final sahnesinde ise nefesler tutuldu. Ömer; Hale’yi, Görkem’le yüzleştirmek için Ünallar’a getirdi. Hale’nin, Görkem’in isteğiyle Pembe’ye iftira attığını itiraf etmesi ev halkını şoke etti. Görkem, en büyük destekçisi olan Pembe tarafından evden kovulurken dizinin yayınlanacak yeni bölümü şimdiden merak konusu oldu.

        Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün, yönetmenliğini; Ketche'nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' her cuma saat 20.00'de SHOW TV'de.

        İşte 'Kızılcık Şerbeti' 82. Bölüm 2. Tanıtım;

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        #kızılcık şerbeti
        #show tv
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