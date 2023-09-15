Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        HT Kulup
        Dünyadan
        Televizyon
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Kızılcık Şerbeti oyuncuları kadrosu: Show TV Kızılcık Şerbeti 2. yeni sezon oyuncuları kimler?

        Kızılcık Şerbeti oyuncuları kadrosu: Show TV Kızılcık Şerbeti 2. yeni sezon oyuncuları kimler?

        Kızılcık Şerbeti oyuncuları ve karakterleri merak konusu oldu. SHOW TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi, ikinci yeni sezonu ile bugün başlıyor. Kızılcık Şerbeti'in bu akşamki bölümünde; Doğa'nın beklenmedik doğumu ve doğumda bir bebeğini kaybetmesiyle yaşanan acı olayların getirdiği büyük sürprizler ekrana gelecek. Dizinin seyircileri için Kızılcık Şerbeti yeni sezon oyuncularını haberimizde derledik. İşte, SHOW TV dizisi Kızılcık Şerbeti 2. yeni sezon oyuncu kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2023 - 13:50 Güncelleme: 15.09.2023 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Show TV’nin yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti 2. yeni sezonuyla bu akşam ekranlara gelecek. Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti 2. sezona yeni oyuncularla başlıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti oyuncuları kimler? İşte, Kızılcık Şerbeti yeni sezon oyuncu kadrosu...

        2

        KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON OYUNCU KADROSU

        Kızılcık Şerbeti yeni sezon oyuncu kadrosuna Bahtiyar Memili, Yiğit Kirazcı ve Kayra Şenocak katılacak.

        3

        KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI

        Barış Kılıç - Ömer

        Evrim Alasya - Kıvılcım

        Settar Tanrıöğen - Abdullah

        Sıla Türkoğlu - Doğa

        Sibel Taşçıoğlu - Pembe

        Doğukan Güngör - Fatih

        Müjde Uzman - Alev

        Ceren Yalazoğlu Karakoç - Nursema

        Aliye Uzunatağan - Sönmez

        Feyza Civelek - Nilay

        Rahimcan Kapkap - Metehan

        Selin Türkmen - Çimen

        4

        KIZILCIK ŞERBETİ 30. BÖLÜM ÖZETİ

        Ömer ve Kıvılcım’ın büyük bir trafik kazası geçirmesi, Doğa’nın beklenmedik doğumu ve doğumda bir çocuğunu kaybetmesi her iki aile için de geri dönülmez sonuçlara yol açacaktır. Doğa bebeklerinden birini kaybetmesi nedeniyle Fatih’i suçlayacak, Ünal ailesi ise oğullarının arkasında duracaktır. Kızının hayatının dağıldığını gören Kıvılcım önceliğine onu alarak kendi problemlerini görmezden gelir. Fatih ve Mustafa arasındaki gerginlik tırmanarak devam etmekte, bu durum en çok Pembe’nin canını sıkmaktadır.

        5

        Torunlarından ayrı kalmayı kabul edemeyen Abdullah ve Pembe’nin sorunu çözmeye ilişkin girişimleri Doğa tarafından kabul görmez. Yaptıkları kazayı ucuz atlatmış görünen Ömer’i finalde kötü bir sürpriz beklemektedir.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi
        "Sonunda rahat ettin mi?" Bir annenin kahreden feryadı!
        "Sonunda rahat ettin mi?" Bir annenin kahreden feryadı!
        Eris varyantı Türkiye'de
        Eris varyantı Türkiye'de
        "Hani gelecektin?"
        "Hani gelecektin?"
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi
        Dev hedef: 15'te 15!
        Dev hedef: 15'te 15!
        6 Şubat'ta 35 kişiye mezar oldu! İşte bilirkişi heyet raporu! Yıkılmaması mucize!
        6 Şubat'ta 35 kişiye mezar oldu! İşte bilirkişi heyet raporu! Yıkılmaması mucize!
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        İstanbul'da kafeye motosikletli saldırı! 6 İsveçli gözaltında!
        İstanbul'da kafeye motosikletli saldırı! 6 İsveçli gözaltında!
        3 büyük otomotiv üreticisine grev şoku
        3 büyük otomotiv üreticisine grev şoku
        THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!
        THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!
        Aldatma iddiasına yanıt
        Aldatma iddiasına yanıt
        Yunanistan'daki katliam gibi hesaplaşmada yeni detaylar!
        Yunanistan'daki katliam gibi hesaplaşmada yeni detaylar!
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        'Uzaylı fosili' iddiasına NASA'dan yanıt
        'Uzaylı fosili' iddiasına NASA'dan yanıt
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı
        Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı
        "Beni yemeğe çıkarın"
        "Beni yemeğe çıkarın"