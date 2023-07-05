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Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti 2. sezon tarihi...

Show TV'nin her Cuma günü izleyicilerle buluşan ve geçtiğimiz sezonun en dikkat çeken dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti'nin, yeni sezonu gündem olmuş durumda. İşte, büyük bir merakla beklenen dizinin yeni sezonuna ilişkin ilk detaylar...

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  • Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti 2. sezon tarihi...

    Cuma günlerinin vazgeçilmez dizilerinden biri olmayı başaran Kızılcık Şerbeti'nde yeni sezona dair aramalar başlamış durumda. Yayınlandığı günden beri büyük yankı uyandıran dizinin 2. sezonu hakkındaki ilk bilgileri derledik! İşte, ayrıntılar...
  • Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti 2. sezon tarihi...

    KIZILCIK ŞERBETİ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Kızılcık Şerbeti dizisi, 9 Haziran Cuma günü 29. yeni bölümüyle 1. sezon finalini yaptı. 

    Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizinin 2. ve yeni sezonunun ise Eylül ayında ekranlara gelmesi bekleniyor.
  • Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti 2. sezon tarihi...

    KIZILCIK ŞERBETİ FİNALDE NELER OLDU?

    Kıvılcım ile Ömer’in evlendiği tanıtımda ikilinin göz dolduran görüntüleri izleyicileri derinden etkiliyor. Nursema ile Umut mutlu bir çift olarak evlerinde romantik anlar yaşarken, haciz memurlarının eve gelişi ikilinin ilk büyük sınavıyla karşı karşıya kalmasına sebep oluyor. 
  • Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti 2. sezon tarihi...

    Doğa’nın tüm ailesinin önünde Fatih’e “Senden boşanıyorum!” demesi tanıtıma damgasını vuruyor. Bu bomba gibi gelişmenin üzerine Kıvılcım ve Ömer’in trafik kazası geçirmesi nefesleri kesiyor. Araçta bir ölü bir yaralının olduğunun duyulması herkesi şoke ederken, sürprizlerle dolu soluksuz izlenecek bir sezon finali izleyicileri bekliyor!

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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