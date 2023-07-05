KIZILCIK ŞERBETİ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Kızılcık Şerbeti dizisi, 9 Haziran Cuma günü 29. yeni bölümüyle 1. sezon finalini yaptı.



Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizinin 2. ve yeni sezonunun ise Eylül ayında ekranlara gelmesi bekleniyor.