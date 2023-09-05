Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte Kızılcık Şerbeti 2. sezon fragmanı
SHOW TV'nin sevilen dizilerinden Kızılcık Şerbeti 2. sezonuyla izleyici ile tekrardan buluşmaya hazırlanıyor. 30. bölümüyle yayına kaldığı yerden devam edecek olan Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen yeni sezon fragmanı yayınlandı. Başrollerinde; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman'ın yer aldığı dizinin yeni sezon ilk bölümü hakkında tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti yeni sezonun başlayacağı tarih ve yeni bölüm tanıtımı...
Televizyon izleyicisi tarafından merakla beklenen Kızılcık Şerbeti yeni sezon tanıtımı yayınlandı. Senaryosunu Melis Civelek’in kaleme aldığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızıl Şerbeti ilk sezonuyla SHOW TV'de izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, "Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlıyor?" İşte Kızılcık Şerbeti yeni sezonun başlayacağı tarih...
KIZILCIK ŞERBETİ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
SHOW TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 28 Ağustos tarihinde yeni sezon için çekimlere başladı. Dizinin Eylül ayının ortasında izleyiciyle buluşması bekleniyor.
KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİ BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?
Dizinin son bölümünde Doğa, büyük bir aile yemeği düzenleyerek Fatih'ten kendisini aldattığı için boşanacağını açıklamıştı. Bunun üzerine evde kaos çıkarken Alev ve Pembe birbirine girmişti. Kıvılcım ve Ömer doğumu başlayan Doğa'nın yanına giderken kaza geçirmişti. O anlarda "Bir ölü bir yaralı var" denmesiyle gündeme Kıvılcım'ın ya da Ömer'in diziden çıkacağı konusu gelmişti.
DİZİYE YENİ İSİMLER DAHİL OLDU!
Kızılcık Şerbeti dizisine Bahtiyar Memilli, Yiğit Kirazcı gibi isimler de dahil oldu. Memill, Pembe'nin tuttuğu adamı canlandırırken, Kirazcı ise Alev'in eski aşkı Rüzgar karakterine hayat verecek.
KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI
Kızılcık Şerbeti’nin kadrosunda Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün yanı sıra; Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar yer alıyor.
İşte Kızılcık Şerbeti’nin Yeni Sezon Tanıtımı;