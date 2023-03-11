'Kızılcık Şerbeti' zirveye oturdu

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Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti' dün akşam ekrana gelen bölümüyle AB grubunda 8.45 izlenme oranı 22.39 izlenme payı alarak reyting sıralamasında zirveye oturdu. ABC1 20+’da 8.82 izlenme oranı 20.76 izlenme payı, Total’de ise 6.78 izlenme oranı 16.41 izlenme payı alarak atağa geçti. Büyük beğeni toplayan bölüme, ailesinin baskısıyla hiç tanımadığı İbrahim’le evlendirilen Nursema’nın ekrana gelen resmi nikahı damga vurdu.

SOSYAL MEDYADA DÜNYA SIRALAMASINDA!

Sosyal medyada da gündemin ilk sırasına oturan dizi, #KızılcıkŞerbeti etiketi ile 12 saat, #Nursema etiketi ile 6 saat, Dünya sıralamasında ise 1 saat Twitter’ın TT listesinin zirvesinde yer aldı.

ÖMER’DEN KIVILCIM’A ROMANTİK EVLİLİK TEKLİFİ!

Dizinin dün akşam ekrana gelen bölümünde Ömer’in, Kıvılcım’a yaptığı romantik evlilik teklifi izleyenleri büyüledi. Ömer’e evet diyen Kıvılcım haberi ailesine büyük bir sevinçle verdi. Öte yandan annesine küs olan Doğa, Kıvılcım’ın okuluna yapılan silahlı baskını öğrenmesiyle şoke oldu. Annesinin rehin alındığı olay polislerin gelmesiyle kazasız atlatıldı. Annesini kaybetme korkusu yaşayan Doğa’nın, yaşanan talihsiz olayın ardından Kıvılcım’la arasındaki buzlar erimiş oldu.

Ömer’den Kıvılcım’a sürpriz teklif;

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NURSEMA’NIN NİKAHI İZLEYENLERİ GÖZYAŞLARINA BOĞDU!

Yayınlanan bölümde ailesinin baskısıyla evlendirilen Nursema’nın nikahı izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Nursema’nın nikahının kıyılacağını öğrenen Umut, nikah gecesi mekana gelse de Alev’in engeliyle karşılaştı. Nursema ve Umut’un ayrı ayrı döktüğü gözyaşları izleyenlerin yüreğini dağladı. Bölümün final sahnesinde ise kıyılan nikahın ardından Nursema’nın kocası İbrahim tarafından şiddete maruz kalması izleyenleri şoke etti.

İşte izleyicileri ekran başına kilitleyen final sahnesi;

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YENİ BÖLÜMDE İZLEYİCİYİ NELER BEKLİYOR?

Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında İbrahim tarafından camdan itilerek düşen Nursema’nın yoğun bakımda olduğu sahne ekrana geldi. İbrahim’in annesi Saniye’nin, Pembe’ye; İbrahim ve Nursema’nın balayına yurtdışına gittiğini söylemesi dikkat çekti. Tanıtımda ayrıca Abdullah’ın, Alev’i sevdiğini itiraf etmesi ise büyük merak uyandırdı.

Kızılcık Şerbeti’nin 19. Bölüm Tanıtımı;

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti her cuma saat 20.00’de Show TV’de.

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