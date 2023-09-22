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Show TV'nin her Cuma günü izleyicilerin karşısına çıkan fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde yeni oyuncular da bir bir diziye girmeye başladı. Bu isimlerden biri olan Bahtiyar Memeli de Zülfikar karakteri ile bu akşam diziye dahil olacak. İşte, hem Bahtiyar Memeli hem de Zülfikar karakteri hakkında bilgiler...