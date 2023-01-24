Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon
ABONE OL

Kızılcık Şerbeti’nin 14. bölüm 2. bölüm fragmanı yayınlandı!

Show TV’nin yapımını Gold Film’in üstlendiği dizisi Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

Kızılcık Şerbeti’nin 14. bölüm 2. bölüm fragmanı yayınlandı!
HABERTURK.COM

Fatih’in Doğa’yla barışmaya çalıştığı tanıtımda Nursema ve Umut arasındaki aşk kıvılcımları giderek alevleniyor. Kıvılcım ve Ömer’in karşı karşıya olduğu anlar dikkat çekerken Leman’ın öfkeli halleri olacaklara dair merakı artırıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 13. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Doğa, Fatih’in eve dönmesi için yaptığı konuşmalara rağmen boşanmak istediğini söyledi. Fatih ile aralarındaki fikir ayrılıklarından doğacak çocuklarının etkilenmesini istemeyen Doğa’nın en büyük destekçisi annesi Kıvılcım oldu. Alev, Doğa’dan Nursema’nın evlenmeyeceğini öğrendi ve Umut’a haber verdi. Alev’in yardımıyla Nursema ve Umut’un arasındaki buzlar erimeye başladı. Nursema, Umut’la ilişkisini bozan kişinin de annesi olduğunu öğrendi. Mustafa ve Nilay’ın tekneyi satın almak için tefeciden borç aldığını öğrenen Abdullah ilk kez çok sinirlendi. Abdullah’ın, Mustafa ile yaptığı konuşma baba ve oğulun arasının açılmasına neden oldu. Kalbi kırılan Mustafa, babası ve Fatih’in kendisi hakkında yaptığı konuşmayı da duyduktan sonra aldığı kararla evi terk etti. Nilay’la Fatih’in otelinde kalmaya karar veren Mustafa, Kayhan’ın engeliyle karşılaştı. Bölümde Doğa’nın; Nilay ve Mustafa’ya yardım eli uzatarak onları evinde ağırlaması dikkatleri çekti. Bölümün final sahnesinde ise Ömer, Kıvılcım’la bir araya geldi. Ömer, ölen kardeşi Bekir’in eşi Leman’la evlendirildiğini ve Metehan’ın aslında babası değil amcası olduğunu Kıvılcım’a itiraf etti. Ömer’in açıkladığı büyük sırrının ardından yaşanacaklar şimdiden büyük merak konusu oldu.

İşte Kızılcık Şerbeti’nin 14. Bölüm 2. Tanıtımı;

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 27. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
TELEVİZYON Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 27. bölüm 2. fragmanı
Survivor ikinci dokunulmazlığı kim kazandı? 23 Ocak 2023 Survivor ikinci eleme adayı kim, hangi isim oldu?
TELEVİZYON 23 Ocak 2023 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?
Yasak Elma 163. bölüm full HD izle! FOX TV ile Yasak Elma son bölüm tekrar tek part kesintisiz full izle
TELEVİZYON Yasak Elma 163. bölümde neler oldu?
YARGI FRAGMAN | Yargı 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı yeni bölümde neler olacak?
TELEVİZYON Yargı 52. yeni bölüm fragmanı
Alparslan: Büyük Selçuklu Alexander nasıl öldü? Tekfurun oğlu Alexander kimdir ve ne zaman öldü?
TELEVİZYON Alparslan: Büyük Selçuklu Alexander nasıl öldü?
YALI ÇAPKINI FRAGMAN | Yalı Çapkını 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 19. yeni bölümde neler olacak?
TELEVİZYON Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı
Alparslan: Büyük Selçuklu Kont Leon kimdir gerçek mi ve tarihte var mı? Kont Leon'u oynayan Özgür Çevik kimdir, kaç yaşında ve evli mi?
TELEVİZYON Alparslan: Büyük Selçuklu Kont Leon kimdir?
'Güzel Günler'de 'Atakan' ve 'Altan' evlenebilecek mi?
TELEVİZYON 'Atakan' ve 'Altan' evlenebilecek mi?
Survivor Yokluk Adası nedir ve şartları neler? Kaç gün Yokluk Adasında kalınıyor ve yeni kuralları neler?
TELEVİZYON Survivor Yokluk Adası nedir ve kuralları nelerdir?
Netflix'in yeni dizisi Şahraman 2. sezon tarihi belli oldu! 2023 Şahmaran dizisi 2. sezon gelecek mi ve ne zaman yayınlanacak?
TELEVİZYON Şahmaran dizisi 2. sezon gelecek mi ve ne zaman ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.