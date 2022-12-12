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Kızılcık Şerbeti’nin 7. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı!

Show TV’nin yapımını Gold Film’in üstlendiği dizisi Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

Kızılcık Şerbeti’nin 7. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı!

Kıvılcım ve Ömer’in buluştuğunu gören Kayhan öfkelenirken, Pembe ve Abdullah’ın tartışması giderek büyüyor.

“ALMIŞ FATİH’İ AVUCUNUN İÇİNE, KUKLA GİBİ OYNATIYOR”

“Almış Fatih’i avucunun içine, kukla gibi oynatıyor” sözlerinin dikkat çektiği tanıtım seyirciye heyecanın bir an olsun hız kesmeyeceği bir bölümün ipuçlarını veriyor.

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN ALTINCI BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yayınlanan bölümde, hakkında hakaret davası açıldığını öğrenen Kıvılcım, karşı dava açmaya karar verdi. Yaşananları öğrenen Ömer, Kıvılcım’ın zarar görmemesi için harekete geçti. Öte yandan kocasının şiddet uyguladığı ünlü bir kadına yardım eden Kıvılcım ve Pembe’nin görüntülerinin televizyonda yayınlanması üzerine şiddet mağduru olan Arzu, Kıvılcım’dan şahit olmamasını istedi. Kadına karşı şiddete dikkat çekilen bölümde Kıvılcım’ın, Arzu’yu eşinden ayrılması için destek olduğu anlar izleyenlerin beğenisi topladı. Doğa ve Fatih’in arasındaki gerilimin büyüdüğü bölümde ilk kez annesini dinlemediği için pişman olduğunu itiraf eden Doğa, dondurduğu üniversite hayatına herkesten gizleyerek geri dönmeye karar verdi. Bölümün final sahnesinde ise Pembe, Alev ile arasındaki buzları eritmek için iş teklifiyle organizasyon şirketine gitti. Alev’in iflas etmek üzere olduğunu öğrenen Abdullah’ın da aynı sırada şirkete ellerinde çiçeklerle gelmesi herkesi şoke etti.

Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

İşte Kızılcık Şerbeti’nin 7. Bölüm 2. Tanıtımı;

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