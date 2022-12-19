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Kızılcık Şerbeti’nin 9. bölüm fragmanı yayınlandı!

Show TV’nin yapımını Gold Film’in üstlendiği dizisi Kızılcık Şerbeti’nin merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

Kızılcık Şerbeti’nin 9. bölüm fragmanı yayınlandı!

Tanıtımda Kıvılcım ve Ömer arasındaki samimiyet giderek ilerlerken Nursema ve Umut’un baş başa buluştuğu anlar dikkat çekiyor. Kayhan ve Ömer arasında gerilim yaşanmaya başlarken, Kıvılcım’ın saldırıya uğraması korku dolu anlara sahne oluyor. Yeni bölümde yaşanacak çarpıcı gelişmeler heyecan uyandırıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN SEKİZİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Doğa’nın Fatih’e haber vermeden okula tekrar başlamasıyla ikili arasında başlayan gerginlik yayınlanan bölümde ailelere sıçradı. Fatih’in, Kıvılcım’a verdiği tepkiye karşılık Doğa; Pembe, Alev ve Abdullah Bey arasında yaşanan gerginliği Fatih’e anlattı. Doğa’nın isteğiyle iki ailenin buluştuğu akşam yemeğinde ise soğuk rüzgarlar esti. Bölümün en çok konuşulan sahnesi Kıvılcım’la dava sürecinden dönen Kübra’nın, özel eğitim ihtiyacı olan oğlu için Kıvılcım’ın çalıştığı okula başvurması oldu. Kıvılcım; Kübra’nın oğlu Muhammed’in eğitim alabilmesi için okul yönetimini ikna etmeyi başardı. İki annenin önyargılarını geride bırakarak birbirine sarılması izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Öte yandan Ömer’in yıllar önce vefat eden ikiz kardeşi Bekir’in mezarını ziyaret ederek, “Emanetini sonsuza dek koruyacağım” sözleri bölümün en çok merak edilen sahnesi oldu. Umut, müzik grubunun sahne aldığı mekana Nursema’yı davet etti. Çok istese de konsere katılamayan Nursema’ya, Umut’un bir parkta müzik grubuyla birlikte şarkı söyleyerek sürpriz yapması bölümün unutulmaz anlarına sahne oldu. Bölümün final sahnesinde ise Fatih’in, Doğa’nın sosyal medya paylaşımlarına tepki göstermesi bardağı taşıran son damla oldu. Doğa, Fatih’e bıraktığı “bitti” notuyla annesinin evine geri dönmeye karar verdi.

İşte Kızılcık Şerbeti’nin 9. Bölüm 2. Tanıtımı;

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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