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        Haberler Ekonomi Otomobil Kızıldeniz yüzünden Macaristan'daki üretimi durdu - Otomobil Haberleri

        Kızıldeniz yüzünden Macaristan'daki üretimi durdu

         Suzuki Motor, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları sonrası oluşan tedarik sorunları nedeniyle Macaristan'daki üretimini geçici olarak durdurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 08:14 Güncelleme: 17.01.2024 - 08:14
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        Kızıldeniz yüzünden Macaristan'daki üretimi durdu
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        Yemen'deki Husilerin ticari gemilere saldırıları, küresel ticaretin yüzde 12'sinin gerçekleştiği Akdeniz-Kızıldeniz hattında nakliyatları tehlikeye atıyor.

        Suzuki Motor açıklamasına göre Japon üretici, ticari gemilere saldırılar kaynaklı tedarik sorunları nedeniyle Macaristan'ın kuzeyinde Estergon'daki üretimini durdurdu.

        Vitara ve S-Cross modellerinin üretildiği tesisteki geçici süreli durdurmanın bir hafta sürmesinin planlandığı aktarıldı.

        Motor dahil otomobil parça tedariklerinde devam eden sorunların, diğer Japon firmaların bölgesel üretimlerini riske atabileceği belirtiliyor.

        SON DURUM

        İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler (Ensarullah Hareketi), İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim'de Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

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        ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

        Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

        ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

        Kızıldeniz'de 31 Aralık'ta İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

        Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

        Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.

        Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

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