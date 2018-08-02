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AA'nın haberine göre Samsun'un 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırlarında bulunan, Kızılırmak'ın denize döküldüğü bölgeyi de içine alan, 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, sadece Türkiye için değil dünya için de biyolojik zenginliği ile dikkatleri üzerine topluyor.