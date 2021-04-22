Kızılırmak Deltası'nda suda açan çiçekler tanıtım için kullanılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Kızılırmak Deltası'nda suda açan çiçekler tanıtım için kullanılıyor

Samsun'un 19 Mayıs ilçesi sınırları içinde yer alan Kızılırmak Deltası'nda suda açan ve zehirli olduğu için "zehirli güzellik" olarak da anılan su düğün çiçeği ilçenin tanıtımı için de kullanılıyor.

Kızılırmak Deltası'nda suda açan çiçekler tanıtım için kullanılıyor
AA

Biyolojik çeşitliliği ve her mevsim barındırdığı güzellikleriyle dikkati çeken, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası'nda, nisan ile mayıs aylarında açan su düğün çiçeğinin (Ranunculus trichophyllus​​​​​​​) oluşturduğu manzara, doğaseverlerle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısıtlamanın olmadığı dönemlerde Kızılırmak Deltası'nın ziyaretçi akınına uğradığını söyledi.

Ülke genelinden ve yurt dışından gelecek turistlerin ilgisini çekebilmek için sosyal medyadan tanıtım çalışmaları yürüttüklerini belirten Topaloğlu, özellikle bu dönemde açan zehirli güzellik olarak adlandırılan su düğün çiçeğinin görsellerini Belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşarak ilçelerinin tanıtımını yaptıklarını ifade etti.

Kızılırmak Deltası'nın bitki örtüsüne ve turistik değerine ayrı zenginlik katan su düğün çiçeğini alternatif turizmi geliştirmek için değerlendirmek istediklerini belirten Topaloğlu şunları kaydetti:

"Tabiatın canlanmasıyla ayrı bir hareketliliğin yaşandığı deltada, kökleri zehirli ve yakıcı bir bitki olduğu için 'zehirli güzellik' olarak da anılan su düğün çiçeğini herkesin görmesini ve tanımasını arzuluyoruz. 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçe sınırları içinde yer alan Kızılırmak Deltası'nda açan bu çiçek turistlerin ilgi odağı haline gelecektir. Özellikle içinde bulunduğumuz salgın döneminin biraz daha rahatlamasıyla bölgenin büyük ilgi göreceğini tahmin ediyoruz."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME