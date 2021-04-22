Kızılırmak Deltası'nda suda açan çiçekler tanıtım için kullanılıyor

AA

Biyolojik çeşitliliği ve her mevsim barındırdığı güzellikleriyle dikkati çeken, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası'nda, nisan ile mayıs aylarında açan su düğün çiçeğinin (Ranunculus trichophyllus​​​​​​​) oluşturduğu manzara, doğaseverlerle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısıtlamanın olmadığı dönemlerde Kızılırmak Deltası'nın ziyaretçi akınına uğradığını söyledi.

Ülke genelinden ve yurt dışından gelecek turistlerin ilgisini çekebilmek için sosyal medyadan tanıtım çalışmaları yürüttüklerini belirten Topaloğlu, özellikle bu dönemde açan zehirli güzellik olarak adlandırılan su düğün çiçeğinin görsellerini Belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşarak ilçelerinin tanıtımını yaptıklarını ifade etti.

Kızılırmak Deltası'nın bitki örtüsüne ve turistik değerine ayrı zenginlik katan su düğün çiçeğini alternatif turizmi geliştirmek için değerlendirmek istediklerini belirten Topaloğlu şunları kaydetti:

"Tabiatın canlanmasıyla ayrı bir hareketliliğin yaşandığı deltada, kökleri zehirli ve yakıcı bir bitki olduğu için 'zehirli güzellik' olarak da anılan su düğün çiçeğini herkesin görmesini ve tanımasını arzuluyoruz. 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçe sınırları içinde yer alan Kızılırmak Deltası'nda açan bu çiçek turistlerin ilgi odağı haline gelecektir. Özellikle içinde bulunduğumuz salgın döneminin biraz daha rahatlamasıyla bölgenin büyük ilgi göreceğini tahmin ediyoruz."